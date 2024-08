Feministas preguntan a Redondo cuántos derechos de mujeres deben ser "vulnerados" ante los fraudes a la Ley Trans

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Feministas de la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres han preguntado este martes a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que cuántos derechos de mujeres deben ser "vulnerados", ante los fraudes a la Ley Trans.

"Ministra, ¿cuántos casos son pocos? ¿Cuál es el número ideal para que sean demasiados? ¿Los derechos de cuántas mujeres deben ser vulnerados para que sean muchas? No insista, ministra. Si no hay alteración de obligaciones y requisitos, no hay fraude. Como la ley no estipula ninguna condición ni requisito, no hay fraude", ha respondido la organización en la del social X a un mensaje de Redondo, donde asegura que el porcentaje de los fraudes de ley con respecto a la Ley Trans es "ínfimo".

En este sentido, Redondo ha afirmado que los fraudes de ley con respecto a la Ley Trans suponen un porcentaje "ínfimo" y que, "por supuesto, se persiguen". "Los derechos deben ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe. Es un principio básico de derecho", ha recalcado la ministra sobre presuntos casos de personas que se cambian de sexo para eludir condenas de violencia de género.

Precisamente, Redondo aseguró hace unos días que, en lo que va de 2024, se han producido 6.000 cambios de sexos en España, de los que "un 0,001 por ciento" son abusos y extralimitaciones de la ley", lo que supone "un porcentaje muy pequeño".

El Ministerio de Igualdad ha recordado este martes que, desde el mes de junio, todos los registros ofrecen un tríptico al público con información relativa al cambio registral de sexo.