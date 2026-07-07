Fiscal de trata señala principales desafíos: 'Onlyfans', explotación laboral y "turismo de transplantes"

La Guardia Civil detiene a tres personas e investiga a una cuerta por explotación laboral de más de 40 obreros extranjeros en obras de Cantabria, Asturias y País Vasco - GUARDIA CIVIL

SAN LORENZO DEL ESCORIAL (MADRID), 7 (EUROPA PRESS)

María Vilches Fernández, fiscal de la Unidad de Trata de Personas y Extranjería de la Fiscalía General del Estado, ha apuntado este martes a plataformas en línea como 'Onlyfans' y a la explotación laboral como los principales retos a hacer frente en un contexto de auge y cambios de dinámicas y modalidades de trata de seres humanos. Además, se ha referido también, no tanto al tráfico de órganos sino al "turismo de transplantes".

Durante la conferencia 'Retos actuales en la lucha contra la trata de personas. Nuevas formas de explotación', en el marco del seminario de la Policía Nacional contra la trata de personas de los cursos de verano de la Universidad Complutense en San Lorenzo del Escorial, la fiscal ha asegurado que "no son 'managers', sino proxenetas".

En este contexto de nuevas tecnologías, Vilches ha criticado la exigencia del Tribunal Supremo de una "vocación de traslado" y de "desarraigar" a las víctimas de su zona de confort para considerarlo trata. "Con 'Onlyfans' no existe eso. Se explotan ellas mismas en sus casas", ha aseverado para asumir que "probar que se están prostituyendo y que es pornografía es muy difícil".

"Solo pasa en España e Israel", ha asegurado también sobre el concepto de trata en el que solo se considera si hay traslado. Así, ha dicho que desde la Fiscalía han pedido que se incluya esta explotación sexual 'online', aunque ha asumido que "el margen de maniobra es limitado".

"No esperemos ver a las víctimas de trata con cadenas", ha comenzado Vilches su conferencia en la que ha aseverado que las redes sociales, en especial 'Facebook' o 'Telegram' son los principales lugares de captación de personas con fines de explotación.

La fiscal ha apuntado también a la falta de formación de los jueces en materia de trata de personas, tanto las que tienen fines sexuales --que son principalmente mujeres y niñas--, como las laborales, en las que la mayoría son hombres asiátios de países como Nepal.

En este sentido, ha dicho que España es "uno de los países principales de destino de víctimas de explotación sexual", sobre todo originarias de Latinoamérica (70/80%) y Asia y también ha asegurado que se está convirtiendo en un país "de tránsito".

Así, se ha referido a una dinámicas sobre la que le han dado "la voz de alarma" desde la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados en Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (Redtram) en las que España se ha convertido en lugar de paso de las redes de captación de soldados para la lucha en conflictos armados como la guerra entre Rusia y Ucrania.

En cualquier caso, ha puntualizado que la detección de víctimas ha subido más del 36% durante el último año respecto del 2024, en el que ha dicho, "ya se había incrementado".

DESAFÍOS GLOBALES Vilches ha matizado también que los delitos de trata de personas pueden darse a nivel nacional y transnacional y ha criticado el escollo que supone en ocasiones demostrar el traslado de las víctimas como una condición necesaria para demostrar el delito de trata, ya sea por motivos sexuales o laborales.

Así, en cuanto al desafío de la lucha contra organizaciones criminales ha valorado las herramientas de cooperación internacional como Eurojust o Redtram, aunque ha criticado que "a los jueces muchas veces les da miedo la cooperación porque les supone un trabajo adicional".

Además, ha insistido en la necesidad de atacar a las estructuras económicas que se benefician de estas actividades y ha dicho que, en el 46% de los casos en España, hay detrás una organización criminal.

De esta manera, ha instado a atacar "donde más duele", que es a la estructura de negocio, dado que las redes de trata juega con un margen de beneficio de "más de un 80%" fruto del "gasto cero" en el que incurren con las personas más vulnerables.

"No lo estamos haciendo y creo que es preocupante. No siempre estamos atacando a las personas que se están lucrando del negocio de la trata", ha mantenido.

TRATA EN EL SECTOR AGRÍCOLA

La fiscal de trata ha explicado también que la trata de personas en el terreno agrícola es preocupante ya que suelen utilizar Empresas de Trabajo Temporal (ETT) para explotar a las personas migrantes.

Se ha referido a agricultores y supermercados que realizan estas prácticas y ha recordado que el Artículo 122 del Código Penal establece la responsabilidad "a título lucrativo", es decir, la obligación de llevar a cabo unas "mínimas diligencias" de que la empresa contratada cumpla con la legalidad.

Aún así, ha sostenido que la legislación española no contempla un delito de trabajos forzados, lo que les obiga a recurrir a delitos como el de trata laboral que implican mayores dificultades a la hora de demostrarse.

En este contexto, ha recordado que los casos de explotación laboral afectan principalmente a hombres y ha anunciado un fuerte incremento en 2025 de víctimas de origen asiático. De hecho, 335 de las 384 víctimas identificadas eran nepalíes explotados en el sector agrícola. En un caso en concreto, en La Roda (Albacete), se identificó a más de 300 víctimas.

TURISMO DE TRANSPLANTE

Si bien es cierto que en España casi no existe trata de personas por extracción de órganos gracias a los "mecanismos de control muy potentes", la fiscal ha apuntado a esta forma de trata como un modelo extendido en los últimos años, presente en Internet y accesible para muchas personas.

En este sentido, ha avisado de que el desafío actual es el turismo de trasplantes a través de páginas web personas que se van a otros países como Kenia o Turquía a "recibir órganos". Aún así, "es muy complicado demostrar los trasplantes intervivos".

Respecto a la gestación subrogada, augura que no va a existir en España un delito concreto por la misma cuestión de "vocación de traslado".