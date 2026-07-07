El Gobierno da 20 días para alegar a la declaración del Patronato de Protección de la Mujer Lugar de Memoria

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha abierto un periodo de información pública para presetar alegaciones al procedimiento para declarar Lugar de Memoria Democrática el Patronato de Protección de la Mujer (1941-1985), según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE). El Gobierno da 20 días de plazo para presentar alegaciones.

Creado en 1941 como organismo dependiente del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el Patronato recuperó el nombre de instituciones anteriores dedicadas a la vigilancia de la moral femenina, aunque con un carácter "profundamente represivo" acorde con la ideología del régimen franquista.

Según recoge el diario oficial, su objetivo era evitar la prostitución y proteger a las jóvenes consideradas en riesgo moral. Sin embargo, en la práctica "se convirtió en un instrumento de control sobre la conducta, la sexualidad y la vida cotidiana de miles de mujeres, muchas de las cuales fueron detenidas e internadas sin haber cometido delito alguno y sin resolución judicial".

La institución se apoyaba en una extensa red de juntas nacionales y provinciales, así como en la colaboración de autoridades civiles, religiosas y policiales, lo que permitió crear un sistema de vigilancia permanente sobre la población femenina.

Según recoge el acuerdo de inoación del procedimiento, en las últimas décadas, la investigación histórica y los testimonios de supervivientes han permitido reconstruir el funcionamiento de esta institución y poner de relieve el alcance de la "represión ejercida sobre miles de mujeres, muchas de ellas menores de edad, que fueron privadas de libertad sin garantías jurídicas por motivos relacionados con su conducta personal, su situación familiar o su condición social".

Según el acuerdo, la recuperación de esta memoria ha dado lugar a la creación de asociaciones de víctimas y a la reivindicación de procesos de verdad, justicia y reparación, "situando al Patronato de Protección a la Mujer como uno de los símbolos más significativos de la represión específica ejercida sobre las mujeres durante el franquismo".