Más de 70.000 personas saldrán de la lista de espera de dependencia con la nueva financiación, según Derechos Sociales

Archivo - Una persona en silla de ruedas, a 16 de julio de 2025, en Madrid (España). El Consejo de Ministros remitió a las Cortes ayer, 15 de julio, la reforma conjunta de las leyes relativas a los derechos de las personas con discapacidad y a la autonomí - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La lista de espera de la dependencia caerá en un total de 71.338 personas a finales de 2027, al tiempo que se incrementa en 416.774 usuarios el número de personas que entran en el sistema, como consecuencia de la inyección de 6.200 millones de euros extra en dependencia en dos años aprobada por el Gobierno, según las estimaciones del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Fuentes del departamento que dirige Pablo Bustinduy indican con la ampliación de las cuantías que el Estado transfiere para financiar el sistema de la dependencia las lista de espera para acceder a una prestación efectiva se reducirán en un 47%.

Según estas mismas estimaciones, recogidas por Europa Press, a finales de 2027 habrá unas 416.774 usuarios más que recibirán una prestación por dependencia, lo que supone un aumento del 25% respecto a 2025, y una cifra total de 2.099.559 personas atendidas dentro del sistema.

Asimismo, Derechos Sociales estima que se seguirán reduciendo las listas de espera y aumentando el número de personas con una prestación más allá de 2027, ya que esta mayor aportación estatal a las comunidades autónomas es "estructural". "Las nuevas cuantías quedan fijadas y blindadas por ley y, por tanto, los gobiernos autonómicos continuarán disponiendo de esta mayor financiación también en 2028 y en años sucesivos", indica.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 23 de junio un real decreto ley con una inyección de 6.200 millones de euros extra en dependencia en dos años y la culminación de su compromiso de garantizar que la aportación del Estado al Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD) alcance en 2027 el 50% del gasto total.

Es "un avance irreversible" que servirá para que "nunca más el gasto en dependencia pueda ser moneda de cambio", afirmó el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.