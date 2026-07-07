Shakira aprovecha el Mundial 2026 y hace un llamamiento global a favor de la educación infantil

Shakira actúa durante la ceremonia de apertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026, antes del partido del Grupo A entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca (Estadio Ciudad de México) el 11 de junio de 2026 Foto: Tom Weller/dpa - Tom Weller/dpa

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La artista colombiana Shakira ha apoyado la campaña 'FIFA Global Citizen Education Fund' en el marco del Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá.

Además, ha anunciado que destinará 500.000 euros a organizaciones que ayudan a niños afectados por los recientes terremotos en Venezuela.

La campaña --lanzada por Global Citizen y la FIFA-- está diseñada para que la Copa del Mundo genere un impacto en la educación de millones de niños en todo el mundo.

Así, en un vídeo dirigido a los aficionados al fútbol, Shakira anima a los seguidores a sumarse a la iniciativa que busca recaudar 100 millones de euros para ampliar el acceso a la educación y a oportunidades de aprendizaje basadas en el deporte para niños y jóvenes de comunidades desfavorecidas en todo el mundo.

El vídeo se publica junto a una carta abierta firmada por una coalición internacional de antiguos jefes de Estado, líderes mundiales y filántropos, que hace un llamamiento a gobiernos --incluidos España, Alemania, Francia y Portugal--, empresas y aficionados al fútbol para garantizar que "ningún niño se quede al margen".

La colombiana será además una de las protagonistas del primer espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA, que se celebrará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.