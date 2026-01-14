La Fundación CERMI Mujeres convoca el XI Concurso de Fotografía y el VII Concurso de Vídeo Generosidad 2026 bajo el lema “Nosotras también somos mujeres” - FUNDACIÓN CERMI MUJERES

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Fundación CERMI Mujeres ha abierto la convocatoria del XI Concurso de Fotografía y el VII Concurso de Vídeo Generosidad 2026, una iniciativa que sitúa la cultura, la creación artística y la comunicación audiovisual como "herramientas clave" para la transformación social, la denuncia de las discriminaciones estructurales y la defensa de derechos humanos de mujeres y niñas con discapacidad, como señalan sus impulsores.

De este modo, la edición de 2026 se articula en torno a la temática 'Nosotras también somos mujeres', una llamada explícita a cuestionar la negación histórica de la condición de mujeres a las mujeres con discapacidad, la invisibilización de sus cuerpos, la infantilización de sus decisiones y la vulneración "sistemática" de derechos fundamentales como la autonomía personal, la sexualidad, la maternidad o el derecho a una imagen propia no estereotipada.

Desde la Fundación CERMI Mujeres se subraya que, durante décadas, las mujeres y niñas con discapacidad han sido excluidas de los relatos sociales dominantes sobre la feminidad, sometidas a prácticas de control, medicalización y tutela excesiva, y privadas de espacios de representación propios. Frente a ello, este concurso pretende generar un relato alternativo, construido desde la dignidad, la diversidad, la mirada crítica y el reconocimiento pleno de su ciudadanía.

El concurso establece dos modalidades (fotografía y vídeo) y contempla tres premios por cada una de ellas, dotados con 3 000 euros para el primer premio, 2.000 euros para el segundo y 1.000 euros para el tercero. Asimismo, el jurado podrá conceder una mención especial a aquellas obras que destaquen por su interés artístico, social o conceptual, aunque sin dotación económica.

Las obras presentadas deberán ser originales e inéditas, con una clara dimensión comunicativa y crítica, y respetuosas con los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen.

En la modalidad de fotografía se admitirán exclusivamente imágenes en formato JPG o JPEG, con una resolución mínima de 300 píxeles por pulgada, mientras que en la modalidad de vídeo las piezas no podrán superar los dos minutos y medio de duración, deberán contar con una resolución mínima de 1080p y deberán incorporar obligatoriamente subtitulación en lengua española, conforme a criterios de accesibilidad universal.

Las bases del concurso establecen de forma expresa la exigencia de autoría humana directa. El uso de herramientas de inteligencia artificial solo se admite como apoyo técnico auxiliar, siempre que no sustituya ni determine de manera sustancial el proceso creativo. Quedan excluidas las obras generadas total o parcialmente mediante sistemas de inteligencia artificial generativa cuando estos hayan intervenido de forma decisiva en la concepción o el resultado final de la obra.

El plazo de presentación de las candidaturas permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre de 2026, inclusive. Cada persona autora podrá presentar un máximo de dos obras. Las fotografías deberán remitirse por correo electrónico y los vídeos mediante plataforma de transferencia de archivos, siguiendo las indicaciones recogidas en las bases oficiales.

El fallo del jurado se hará público antes del 31 de octubre de 2026 y la entrega de premios tendrá lugar el 1 de diciembre de 2026, en un acto público que incluirá una exposición de las obras fotográficas premiadas y la exhibición de los vídeos galardonados.