Fundación ONCE pide eliminar las barreras en los estadios de fútbol e incorporar a personas con discapacidad en clubes

El director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso. - FUNDACIÓN ONCE

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fundación ONCE ha pedido este miércoles que el mundo del fútbol sea más accesible e inclusivo, que elimine las barreras en los estadios e incorpore a personas con discapacidad en clubes, asociaciones y organismos.

"Desde Fundación ONCE siempre hemos tenido la meta de llevar la accesibilidad a todos los rincones, y el caso del deporte, más concretamente el fútbol, no es ni ha sido una excepción", ha afirmado el director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, en el AccessibAll Global Summit 2024, un evento internacional que tiene lugar este miércoles y jueves en el Riyadh Air Metropolitano.

Según ha precisado Martínez Donoso, "el fútbol es una pasión que alimenta y da vida, tanto a los que lo juegan como a sus aficionados y plantillas, lo que lo convierte en un sector fundamental de la sociedad, donde no se puede olvidar a las personas con discapacidad".

Desde esta perspectiva, el responsable de Fundación ONCE ha apuntado que la entidad trabaja desde hace años con varios clubes de fútbol para lograr una mayor accesibilidad en sus estadios e instalaciones.

Además, ha explicado que la normativa de la UEFA y de la Unión Europea instan a disponer en los estadios de un número mínimo de plazas reservadas para personas con movilidad reducida, "lo cual ha supuesto que varios clubes estén modificando sus instalaciones y desarrollando nuevas con criterios de diseño inclusivo de origen".

En el marco de este trabajo conjunto, ha añadido que la Fundación ONCE está presente en cada partido que juega el Atlético de Madrid en el Metropolitano, gracias al programa de voluntariado que existe entre las dos entidades. Dicho programa consiste en el acompañamiento por parte de voluntarios de Fundación ONCE a aficionados con discapacidad para garantizar que lleguen bien a su localidad y para asistirles en cualquier problema que tengan durante el encuentro.

Para Martínez Donoso, "no es solo una cuestión de mantener un acuerdo entre dos entidades para lograr una mayor accesibilidad en el recinto deportivo que corresponda, sino que transciende de todo eso y pasa a convertirse en una cuestión de solidaridad y humanidad".

Si bien, ha explicado que para Fundación ONCE hablar de accesibilidad no aplica solo a los estadios y recintos, sino que se extiende también al mundo laboral. "Consideramos que es importante hablar de accesibilidad e inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito laboral y participación en los clubes, asociaciones y organismos de fútbol", ha indicado.

Según ha añadido, "son muchos los que persiguen su objetivo de poder formar parte de la industria del fútbol y que hay personas con discapacidad totalmente preparadas para aportar valor en cualquier entidad futbolística".

Por ello, el director general de Fundación ONCE, ha señalado que la entidad considera importante la creación de un programa de ayuda a todas esas personas con discapacidad que quieran trabajar en el mundo del fútbol y poder formar parte de sus distintos entes, como son clubes, federaciones y diversos organismos.

Finalmente, el responsable de Fundación ONCE ha recordado que la entidad lidera el consorcio encargado del Centro Europeo de Accesibilidad que ha puesto en marcha la Comisión Europea y que presta apoyo en la implementación de la legislación de la Unión Europea en materia de accesibilidad.