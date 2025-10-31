Fundación Promoción Social celebra 30 años de ayuda a mujeres y niñas a través de la cooperación al desarrollo

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Promoción Social ha celebrado recientemente el encuentro 'Impulsando a mujeres y niñas: 30 años promoviendo la igualdad', con el que ha conmemorado la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que tuvo lugar en Pekín en 1995 y en la que también participó.

En el evento, la directora de Proyectos de la Fundación Promoción Social, Macarena Cotelo, ha compartido con los asistentes cuál fue la experiencia de esta entidad en la Conferencia de Pekín, a la que ella misma asistió en 1995.

"Por aquel entonces, estábamos dando nuestros primeros pasos en el terreno de la cooperación internacional para el desarrollo, con algunos proyectos de desarrollo rural en El Líbano y Perú que nos permitieron conocer de primera mano la situación de las mujeres en estos países" ha rememorado.

Además, ha recordado que, desde el principio, la Dirección de la Fundación tuvo clara la necesidad "imperiosa" de "promover reflexiones sustentadas en la realidad y aportar soluciones a las verdaderas necesidades de las mujeres en todo el mundo, prestando atención a las particularidades de cada situación y trabajando por integrarlas a ellas en los procesos de decisiones que las afectan, que en última instancia son todos".

Así, ha indicado que la Fundación Promoción Social se implicó activamente en el desarrollo de los pasos previos a la celebración de la Cuarta Conferencia participando en las reuniones internacionales preparatorias, dando a conocer la importancia del acontecimiento, difundiendo sus contenidos, o animando a otras ONG a participar.

Una vez celebrada la Conferencia de Pekín, Cotelo ha destacado que la experiencia supuso "un antes y un después" para el trabajo en cooperación al desarrollo de la Fundación, marcando una prioridad por la mejora de las condiciones de vida de las mujeres a través de la formación, la capacitación profesional y el acceso a recursos económicos.

Además, se sentaron las bases para alcanzar otros hitos como la obtención de la clasificación como Entidad con Estatus Consultivo General en Naciones Unidas en 2004, o la suscripción de un acuerdo Formal con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en 2012.

Durante el acto, Gema Talaván, técnica de proyectos en la Fundación Promoción Social, también hizo un balance del impacto que tienen los proyectos de cooperación internacional para el desarrollo en la vida de tantas mujeres y niñas en todo el mundo.

Además, se presentó una publicación editada por la Fundación que recoge su experiencia de trabajo mediante la implementación de algunos proyectos en países como Jordania, Guatemala, Etiopía, India y Palestina, en los que ha contado con el apoyo de organizaciones como la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid.