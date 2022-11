Gamarra acusa a Sánchez de actuar con "absoluta soberbia" por respaldar a Irene Montero y pide el cese de la ministra

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP y portavoz del grupo parlamentario en el Congreso, Cuca Gamarra, ha acusado al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, de actuar con "absoluta soberbia" por el apoyo de Ley del 'solo si es si', tras la revisión de condenas que ha permitido la rebaja de penas a varios condenados por delitos sexuales, y ha pedido que se asuman responsabildades políticas y cese a la ministra de Igualdad, Irene Montero.

"De nuevo el presidente del Gobierno nos sorprende con un ejercicio de absoluta soberbia" por su apoyo a una ley que, según Gamarra, "no es de vanguardia, ni feminista" porque "delincuentes sexuales están saliendo de la cárcel".

Para la dirigente popular, las consecuencias de la aplicación de esta ley está demostrando que "al Gobierno no se le pone nada por delante cuando quiere sacar una ley que considera que tiene que ser así". "Les da igual lo que pueda decir instancias jurídicas o la oposición", ha reprochado la portavoz del PP al ejecutivo en una entrevista en Telemadrid recogida por Europa Press, en la que ha lamentado que "la sociedad española esté ahora menos protegida".

Por ello, Gamarra entiende que debe haber responsabilidades políticas y ha pedido que si Irene Montero "no dimite", Pedro Sánchez "la cese". "El presidente no debe estar avalandola; si tuvieramos un gobierno serio y responsable esa ministra ya no estaría sentándose en el Consejo de ministro", ha reiterado la dirigente del PP.

En opinión de Gamarra, "si España tuviese un presidente como merece, estaría defendiendo la aplicación de las leyes que estan haciendo los jueces y no permitiendo que, desde una parte del Gobierno, se les descalifique". Ha lamentado que el jefe del Ejecutivo, al que considera el "máximo responsable" de la situación, "no sólo ratifique" la Ley del 'solo si es si', sino que diga "que no la va a cambiar y permita el insulto".

Respecto a la reacción de Irene Montero y de su secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, proponiendo más formación para los jueces para aplicar la ley, Gamarra ha asegurado que "quienes tienen que estudiar son ellas". "Lo primero que tenían que hacer era haber presentado la dimisón desde el minuto uno, pero eso no lo han hecho, y, lo que ha quedado claro, es que si alguien tiene que formarse y aprender son ellas que, como máximas responsables de ese ministerio, ha llevado a la sociedad española a esta situación", ha añadido.

Asimismo, Cuca Gamarra ha vuelto a pedir la revisión de la ley, pese a asumir que "hay cosas que son irreparables" al haber entrado ya en vigor. "Tendrá unos efectos a los que se podrá acoger cualquier delincuente que haya sido condenado", ha concluido Gamarra.