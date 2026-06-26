El Gobierno activa 22 unidades de inclusión de personal con discapacidad, una para cada ministerio

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha puesto en marcha en cada uno de los 22 ministerios unidades de inclusión del personal con discapacidad para prestar apoyo especializado en la integración laboral de estas personas y, asegurar su plena incorporación al puesto de trabajo.

Así lo ha indicado este viernes el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en las jornadas 'Inclusión y Discapacidad en el empleo público' que organiza el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

López ha anunciado que todas esas unidades están ya operativas y ahora recibirán un nuevo impulso en el Real Decreto que prepara el Ministerio para el acceso al empleo público y provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, que saldrá a audiencia pública próximamente.

El ministro ha agradecido el diálogo constante y el trabajo conjunto con asociaciones como CERMI, Plena Inclusión, Fundación ONCE, FIAPAS, así como con las organizaciones sindicales, lo que ha permitido, según ha afirmado, seguir avanzando en la igualdad de oportunidades en una Administración del Estado que, a su juicio, ya es "empleadora modélica".

Según recuerda el Ministerio, el nuevo Real Decreto sobre discapacidad en el que se está trabajando logró, el 27 de marzo de 2026, el apoyo sindical de las cinco organizaciones (CCOO, UGT, CSIF, CIG y ELA) que participan en la Mesa General de Negociación de la Administración del Estado.

El ministro ha destacado algunos datos como que en la última OEP, se han ofrecido 2.689 plazas, de las que 538 son para personas con discapacidad intelectual.

Además, ha puesto de relieve que se están mejorando los procesos selectivos y en todas las convocatorias derivadas de las ofertas de empleo público existen adaptaciones de tiempos, medios y otros ajustes. "Nuestro país ha comprendido por fin que la diversidad no solo nos enriquece, sino que nos define", ha subrayado.