Gobierno y PP descalifican la enmienda de totalidad de Vox contra la ley de violencia vicaria

El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados,.- Isa Saiz - Europa Press

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Todos los grupos del Congreso han votado este miércoles en contra de la enmienda a la totalidad de Vox al proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria, que pedía la retirada de la norma. En concreto, la propuesta ha sido rechazada con 312 votos en contra y 34 a favor. De esta forma, la norma ha pasado su primer examen en el Congreso y continuará su tramitación parlamentaria.

Durante el debate en el Pleno, la formación liderada por Santiago Abascal ha recibido duros reproches de todo el arco parlamentario, incluido el Partido Popular, que se ha desmarcado del negacionismo de Vox sobre la violencia machista.

Durante la defensa de la enmienda, la diputada María de los Reyes Romero ha comenzado tachando de injusta la ley de violencia vicaria. "Sin ningún tipo de prueba nos aseguran que esa violencia tan repugnante sólo la pueden cometer los varones, que las mujeres somos todas seres de luz y que nunca hacemos tales cosas, porque eso es lo que nos dicta esa falsa religión oficial que han impuesto en España que se llama la ideología de género", ha indicado Romero.

Para la diputada de Vox, el concepto de violencia vicaria es "sectario e incide en la misma discriminación por razón de sexo" porque "si un varón malnacido mata a sus hijos para hacer sufrir a la madre, entonces esto se llama violencia de género vicaria y va a ser castigada con penas más severas pero si ella es la que realiza esa misma salvajada, entonces no va a ser violencia vicaria, sino que va a tener un tratamiento diferente".

Romero ha comparado el caso de "José Bretón que mató a sus dos hijos para vengarse de su exmujer" con el de "Olivia García, una niña de seis años a la que su madre envenenó el día antes de tener que entregarla a su padre" o el de "Lindsay Clancy, mujer que estranguló con sus propias manos a sus tres hijos con el fin de vengarse de su expareja. "Lo grave es que si esta mujer tuviera que ser juzgada en España, su delito sería diferente al de Bretón", ha apuntado.

En el texto de la enmienda, la formación liderada por Santiago Abascal alega que el proyecto de ley "parte de una premisa errónea: que sólo los hombres utilizan a sus hijos u otros seres queridos para causar daño y sufrimiento a sus parejas" y argumenta que la mayoría de crímenes son cometidos por las madres.

"El Proyecto de Ley Orgánica parte de una premisa errónea, a saber, que sólo los hombres utilizan a sus hijos u otros seres queridos para causar daño y sufrimiento a sus parejas. Sin embargo, el propio Ministerio de Justicia admitió que el 52% de los filicidios entre 2007 y 2022 fueron cometidos por mujeres. No obstante, las estadísticas oficiales disponibles no reflejan esta realidad porque no recogen los filicidios maternos como categoría específica", justifica Vox en el texto, consultado por Europa Press.

NIEGA LA REALIDAD, SEGÚN EL PP

Desde el PP, la diputada Marta González ha mostrado su rechazo a la enmienda de Vox porque considera que cuenta "solo la mitad de la historia" y "niega la realidad". "Nuestro grupo, señorías, no va a apoyar la devolución de esta ley. Nuestra posición en materia de violencia contra las mujeres no tiene nada que ver con la de Vox, absolutamente nada", ha subrayado.

González ha señalado que "matar al propio hijo por venganza contra el cónyuge es horrendo y merecedor de un especial castigo". Además, ha puntualizado que "el Código Penal castiga todos" los casos y ha afeado a Vox que "mezclar fenómenos distintos para negar uno de ellos no es rigor, es confusión". En todo caso, la diputada 'popular' también ha dirigido reproches contra el Ministerio de Igualdad al que ha acusado de "falta de autoridad y desprestigio" y ha concluido advirtiendo a los de Abascal que "se puede criticar al Gobierno sin negar a las víctimas".

Por su parte, la diputada del PSOE Milena Herrera ha reprochado a los de Vox que su enmienda "carece de rigor técnico, jurídico y de la más mínima humanidad" y les ha pedido que "no confundan términos" aclarando que si una mujer mata a su hijo, también "debe pagar por ello y ya se aplica la pena máxima". La diferencia es, según ha precisado, que cuando lo hace un hombre en una situación de violencia de género, "debe suponer no solo un delito contra ese menor, sino también un agravante en lo que respecta a la mujer".

Por ello, ha defendido que la ley de violencia vicaria es una ley "pionera, sólida, muy trabajada". "Necesitamos una ley que le diga claramente a las mujeres que sus hijos e hijas van a estar a salvo si dan la voz de alarma", ha insistido.

Desde Sumar, Engracia Rivera ha tachado de "infame" la propuesta de Vox y ha acusado a los de Abascal de "instrumentalizar a la infancia para alimentar una batalla ideológica contra el feminismo" y de "utilizar el sufrimiento de las mujeres para legitimar discursos racistas". "Es un intento político de negar la dimensión estructural de la violencia machista, de deslegitimar décadas de lucha feminista y de obstaculizar la protección de las mujeres y de sus hijos", convertidos en "instrumentos de castigo".

La diputada de ERC Etna Estrems ha afirmado que la enmienda de Vox "da vergüenza" y ha recordado que, desde 2013, 68 menores han sido asesinados en casos de violencia de género, tres de ellos este 2026.

Por parte del PNV, Maribel Vaquero ha tachado el texto de Vox de "esperpento" lleno de "bulos, falsedades y tergiversaciones" y ha dicho que no van a "colaborar en un debate que pivota sobre la negación de la violencia machista y de los derechos humanos".

Desde Podemos, Noemí Santana ha mostrado su rechazo a la enmienda de Vox porque "está negando algo que ya está reconocido en las leyes de las cuales se ha dotado la Unión Europea" y ha recordado el caso de otra Olivia, "la niña de seis años a la que asesinó su padre en Tenerife, junto con su hermana Anna, de un año" a las que se buscó durante 44 días en alta mar. Al mismo tiempo, ha pedido a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, "empujar también para que la ley, cuando vea la luz, tenga los recursos suficientes".

El diputado de BNG Néstor Rego ha dicho que van a votar "en contra del negacionismo" y ha acusado a los de Abascal de "cómplices" de esta violencia por "amparar ese tipo de comportamientos", al tiempo que los ha tachado de "hipócritas" por levantarse en la Cámara baja cada vez que hay que guardar un minuto de silencio por un asesinato machista y después "tirar a la basura a las víctimas y su sufrimiento".

La diputada de Coalición Canaria Cristina Valido ha indicado que la responsabilidad de los gobernantes es "impedir que ningún menor sea utilizado como arma, como herramienta de venganza" y por ello ha dicho "sí al debate" de la ley para mejorarla y "acabar con esta lacra" en la que "los más inocentes pagan la barbarie de los adultos".

Desde Compromís, la diputada Agueda Micó ha subrayado que la "violencia vicaria no es una violencia abstracta" ni "un conflicto entre progenitores" sino "una relación de poder" porque "cuando un hombre no acepta que una mujer no sea suya, se produce este tipo de violencia, porque utiliza lo más sagrado, el cuidado de sus hijos, para seguir haciéndole daño a ella".