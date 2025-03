Los grupos del Congreso discrepan sobre una propuesta del PSOE para favorecer obras de accesibilidad en viviendas

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios han discrepado este martes en el Pleno del Congreso sobre una Proposición no de Ley (PNL) presentada por el grupo parlamentario socialista por la que insta al Gobierno a adaptar la Ley de Propiedad Horizontal a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU para "favorecer la realización de obras de mejora de la accesibilidad en los edificios de vivienda constituidos en régimen de propiedad horizontal".

El PP ha desconfiado de la iniciativa por "no concretar medidas ni financiación", Vox la ha tachado de "estafa y trampantojo", Sumar y ERC han coincidido en que es una necesidad y Podemos la ha tildado de "hipócrita".

"Este anteproyecto señala la accesibilidad universal como un derecho para que puedan reclamar ante la justicia y, además, también crear un fondo estatal para promoverla en entornos públicos. Incluye también una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para obligar a las Administraciones competentes a ofrecer ayudas económicas para realizar obras de accesibilidad en edificios de viviendas y para obligar también a las comunidades de vecinos de cada edificio a solicitar estas ayudas si alguna de las personas residentes así lo solicitan", ha explicado el diputado del PSOE Emilio Saez, este martes durante la defensa de la PNL en el Pleno del Congreso.

El diputado socialista ha invitado a ponerse en la piel de quienes sufren "esta discriminación a diario". "Imagínense que el jueves, al regresar a casa, tienen un accidente. Debido a ese accidente, su médula se rompe. Y por ello, sus señorías tendrán que ir para el resto de su vida en silla de ruedas", ha indicado.

Además del reposo, la inmovilización y la rehabilitación, el diputado ha señalado que cuando regresen a casa se encontrarán con la falta de accesibilidad.

"Cuando convoquen una reunión de la comunidad de vecinos para proponer que su portal sea accesible y vean que no se aprueba este punto, o bien porque la mayoría no lo ve necesario sin pensar que cuando sean mayores lo van a necesitar, o porque la comunidad de vecinos, aun queriendo, no tienen recursos para acometer dicha obra. En ambos casos, el resultado será el mismo. Ustedes no podrán bajar de su casa de manera autónoma. Y es ahí donde su casa será su cárcel, como lo es para 100.000 personas en nuestro país", ha indicado.

"¿DÓNDE ESTÁN LAS AYUDAS?"

En el turno de posiciones, la diputada del Partido Popular Violante Tomás ha indicado que no ven "clara" esta PNL porque "no concreta medidas ni financiación". "¿Dónde están las ayudas para que las comunidades de vecinos puedan llevar a cabo las reformas para garantizar la accesibilidad sin tener que enfrentarse a cargas económicas insoportables? Y es que ya estamos cansados de los brindis al sol", ha subrayado Tomás, al tiempo que ha afeado al PSOE que esta iniciativa "parece más un intento de arrebatar el protagonismo" al ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.

En esta misma línea, la diputada de Vox María de la Cabeza Ruiz ha calificado la PNL de "estafa, puro postureo político y trampantojo" porque "no aporta ni una sola medida concreta que favorezca el acceso a la vivienda de las personas con movilidad reducida". "¿Por qué en lugar de traernos esta propuesta vacía y sin contenido, no nos traen una modificación de la ley en base a las conclusiones de ese grupo de trabajo?", ha preguntado a los socialistas.

Por su parte, desde Sumar, el diputado Vicenç Vidal Matas ha avanzado su voto a favor de la PNL del PSOE porque consideran que es "una necesidad" que las viviendas sean más accesibles. Además ha denunciado que, actualmente, es "misión imposible tener un hogar" digno en Baleares "por su precio". En este sentido, ha afeado al presentador de 'La Revuelta' de TVE, David Broncano, que este lunes recortaran de la emisión de su programa a un movimiento social procedente de las Islas Baleares que fue para denunciar que se ven obligados a "irse de sus pueblos, de sus casas" por los altos precios.

También ha asegurado su apoyo a la iniciativa la diputada de Esquerra Republicana Etna Estrems, quien ha citado tres ejemplos de "resiliencia" y "coraje": Montse Pous, que "a pesar de que no movía nada más que la cabeza, aun así trabajaba, hacía periodismo y sobre todo vivía intensamente"; Enrique Rovira, el responsable de hacer todo el proyecto de accesibilidad de Barcelona para los Juegos Paralímpicos y de la Expo de Sevilla, y Anna Almazán, una compañera de Esquerra Republicana "que sobre su cadera eléctrica se mueve y vive una vida llena de coraje".

Mientras, desde Podemos, la diputada Noemí Santana ha tachado esta PNL de "auténtica hipocresía" ya que en el Congreso siguen "sin un espacio accesible" y de "intento de parchear un problema que es muchísimo más grave". A su juicio, "no se trata de hacer pequeños ajustes a la ley de propiedad horizontal" sino que es necesaria una "reforma profunda y real", aunque en todo caso, ha avanzado que apoyarán la iniciativa.

Asimismo, la diputada del PNV Maribel Vaquero ha indicado que esta proposición del PSOE es "difícil de rechazar" aunque ha insistido en la necesidad de que haya ayudas. En concreto, ha recordado a todas las personas mayores que viven en edificios muy antiguos, sin ascensor, que se ven obligadas a vivir entre cuatro paredes y con grandes dificultades para acceder a la calle.