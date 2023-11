Henar, asistente personal de una persona con discapacidad: "Es un apoyo humano"

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La figura del asistente personal resulta fundamental para muchas de las personas con discapacidad, a las que multitud de profesionales ayudan diariamente a que puedan seguir con su proyecto de vida.

"Es un apoyo humano --asegura Henar Gómez, sobre su trabajo como asistente personal de una persona con discapacidad física--. Implica mucha movilidad y mucha flexibilidad de horarios por mi parte, porque, claro, la asistencia personal lo que persigue es que ella pueda llevar a cabo su proyecto de vida independiente y para eso tienes que estar con ella en muchos tipos de tareas", añade.

Desde tareas personales, como de higiene o de alimentación, a sobre todo acompañamiento, son algunas de las actividades que Henar lleva a cabo en Valladolid, donde reside, durante las trece horas semanales que le ha concedido Dependencia a la persona a la que asiste. Un tiempo que explica que llega a ser "escaso". "Se le queda muy corto. Hay veces que tenemos que hacer cábalas para poder cuadrar las horas del mes. Quitamos de un sitio para ponerlas en otro para que pueda hacer ciertas cosas", agrega.

Tras más de seis años trabajando como asistente personal, Henar expone que su trabajo le aporta "una gran satisfacción y un logro personal" y explica que la toma de decisiones resulta "clave" en la asistencia personal a diferencia de la persona cuidadora.

"Siempre son ellos los que toman las decisiones. En una meditación, yo no le voy a decir, tómate esto que te toca ahora. Yo no hago el cuidado, yo hago lo que me dice", afirma.

Finalmente, Henar destaca, además de la empatía, la asertividad y la confidencialidad, la importancia de la normalización en su empleo. "Siempre tienes que mirar a la persona como tal, no desde el punto de vista de cuidador, que ya lo tenemos que cambiar, sino de igual a igual, y centrar tu atención en la persona, no en la diversidad, en sus capacidades. ", asegura.

FIGURA "CASI INVISIBLE" EN ESPAÑA

Precisamente, Plena Inclusión ha pedido recientemente a las administraciones locales y regionales promover la Asistencia Personal a personas con discapacidad y ha denunciado que este recurso profesional, que apoya la vida independiente, es "casi invisible" en España "pese a aparecer en la Ley de Dependencia".

Además, ha recordado que España firmó en 2008 la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, de Naciones Unidas, y que en su texto se explicita la "urgencia" de que se implemente un servicio que ayuda a que se cumpla el derecho de autonomía personal y familiar de personas con discapacidad. "La imagen actual de su desarrollo deja a nuestro país en muy mala posición respecto a las naciones de nuestro entorno. Según datos de 2023 del Ministerio de Derechos Sociales, sólo un 0,53% de las personas con discapacidad que reciben prestaciones por dependencia cuentan con una ayuda pública destinada a la asistencia personal", ha denunciado.