Humor y reivindicación en el XXIII Encuentro de Familias de Personas con Síndrome de Down de Down España

XXIII Encuentro de Familias de Personas con Síndrome de Down de Down España

XXIII Encuentro de Familias de Personas con Síndrome de Down de Down España - DOWN ESPAÑA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El XXIII Encuentro de Familias de Personas con Síndrome de Down de Down España y Down Coruña ha contado con la asistencia de unas 500 personas, un encuentro en el que la música, el humor y las reivindicaciones del colectivo han sido las protagonistas dentro del auditorio de Palexco, en A Coruña.

Además de familias de personas con síndrome de Down venidas de toda España, la inauguración de este encuentro ha contado con la presencia de numerosas autoridades.

Entre ellas, la conselleira de Promoción do Emprego, Elena Rivo; la concejala del área de bienestar social del Ayuntamiento de A Coruña, Yoya Neira; la diputada provincial de Política Social, Mª del Mar García; la comisionada para universidades de Fundación ONCE, Isabel Martínez; el secretario general de ONCE, Rafael de Lorenzo; el presidente de Down España, Mateo San Segundo, el de Down Coruña, Ricardo Santos y el de Down Galicia, Delmiro Prieto.

Por su parte, Rivo ha abogado en su intervención por "el empleo en igualdad de condiciones" con la vista puesta en alcanzar una Galicia "más inclusiva".

Por su parte, los presidentes de las asociaciones de personas con síndrome de Down han comenzado agradeciendo la asistencia a todas las familias (más de 500 personas venidas de toda España) al evento. "Este encuentro es una oportunidad única para unirnos como colectivo, aprender unos de otros y seguir avanzando juntos en la construcción de un mundo más inclusivo y equitativo para las personas con síndrome de Down", ha afirmado el presidente de Down Coruña, Ricardo Santos.

Por su parte, el presidente de Down España, Mateo San Segundo, ha querido destacar que este encuentro "es también un momento ideal para recargar las pilas y seguir trabajando para afianzar lo conseguido hasta ahora y mejorar las condiciones de vida de las personas con síndrome de Down".

"Las familias de las personas con síndrome de Down somos el motor de los cambios que se han producido y se van a producir en el futuro ¡no hay otro camino mejor! [*] pero no nos equivoquemos. No todo lo que hemos conseguido hasta ahora se va a mantener si no seguimos reivindicando y exigiendo cada día su cumplimiento. Todavía quedan muchas cosas por hacer y por conseguir, y las grandes conquistas sociales, como la nuestra, son carreras de fondo", ha asegurado.

En el acto, se han entregado los premios Trébol a la Solidaridad que Down España concede cada año a personas, instituciones o empresas que muestran su compromiso por la inclusión de las personas con síndrome de

Down en la sociedad. Este año, los galardones han recaído en la plataforma digital EH Universo Media, que ha recogido su fundador Javier Ivanyez y en la empresa Vegalsa-Eroski, recogido por su director general Joaquín González.