Igualdad estudia recurrir el protocolo de vivienda de Valladolid tras sustituir "violencia de género" por "doméstica"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, atiende a los medios con motivo del comité de crisis celebrado en Sevilla para analizar los asesinatos machistas en lo que llevamos de 2026. - ROCIO RUZ / EUROPA PRESS

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad se encuentra analizando jurídicamente la posibilidad de interponer un recurso contra el nuevo Protocolo de Acceso a la Vivienda en Alquiler Municipal de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid (VIVA), que sustituye el término "violencia de género" en los criterios de acceso por "violencia doméstica".

"Y en materia de igualdad no vamos a dar un paso atrás y vamos a defender a las víctimas. Lo estamos haciendo en el Ministerio, estamos estudiando jurídicamente la posibilidad de recurso frente a ese protocolo", ha asegurado la ministra en un vídeo difundido por su departamento tras reunirse con asociaciones feministas de Valladolid.

En este sentido, Redondo ha advertido de que el protocolo va a impedir que las víctimas puedan acceder a las viviendas, al cambiar la denominación "violencia de género" por "violencia doméstica". "No vamos a permitir que las políticas de igualdad y, sobre todo las políticas contra la violencia de género, den un paso atrás y eso es lo que está pasando en este momento con el protocolo de VIVA", ha denunciado.

Además, la titular de la cartera de Igualdad ha incidido en que este cambio no debe entenderse como una discrepancia menor, ni tratarse como un asunto local. "Es un tema de derechos fundamentales de las mujeres", ha asegurado.

En esta línea, la ministra ha situado el conflicto en el marco de las coaliciones de gobierno entre el PP y Vox en diversos consistorios y autonomías. "La extrema derecha que gobierna con la derecha en muchos municipios y comunidades autónomas está intentando revertir las políticas de igualdad y los derechos de las mujeres", ha argumentado.