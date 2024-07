Igualdad pedirá explicaciones a Isabel García por los 64 contratos de puntos violeta con ayuntamientos del PSOE

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad pedirá explicaciones a la directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, por los 64 contratos de puntos violeta con ayuntamientos del PSOE.

Así lo ha puesto de manifiesto la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en declaraciones a los medios a su llegada al Senado, donde se ha debatido la Ley de Paridad. "Voy a pedir las explicaciones esta misma mañana. Todavía no he tenido oportunidad porque he estado en el Congreso y en el Senado", ha asegurado la ministra.

Según publicó este martes 'El Español', la directora del Instituto de las Mujeres habría recibido al menos 64 contratos públicos de Ayuntamientos gobernados por el PSOE, con los que habría facturado alrededor de 250.000 euros con las empresas que comparte con su mujer, Elisabeth García. En cuanto a si se cesará a García si se confirman estos hechos, Redondo ha respondido que va a hablar con ella.

El nombramiento de Isabel García como nueva directora del Instituto de las Mujeres se produjo el 28 de diciembre del año pasado y ese mismo día colectivos trans y políticos de Sumar o Más Madrid ya pidieron su cese por sus discursos "abiertamente transfóbicos".

En concreto, denunciaron que García "ha mantenido discursos abiertamente transfóbicos y antiderechos trans, durante la tramitación de la Ley Trans" e indicaron que "los recortes de derechos trans llevados a cabo por Ayuso, con la derogación de aspectos fundamentales de las leyes trans y LGTBI de la Comunidad de Madrid y los argumentos esgrimidos para ello, están en los mismos marcos ideológicos que defiende Isabel García".