Igualdad realiza más de 1.500 requerimientos por "mal" uso de los fondos del Pacto contra la Violencia de Género

Archivo - La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, a 26 de febrero de 2026, en Madrid (España). El informe ha sido elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad ha realizado más 1.500 requerimientos por el "mal" uso de los fondos públicos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

"Solo este año, se han hecho más de 1.500 requerimientos de subsanación a las entidades locales por proyectos identificados a priori como de mal uso de esos fondos públicos", han asegurado fuentes del departamento que dirige Ana Redondo.

Asimismo, han recordado que las actividades que se realicen con fondos del Pacto de Estado "deben tener siempre una estrecha relación con la prevención, la sensibilización, la lucha o la erradicación de la violencia de género". En concreto, han indicado que actividades como talleres de macramé, de zumba, estuches de manicura, o talleres de meditación y visualización, "no cumplen ese requisito básico".

En esta línea, el Ministerio de Igualdad ya ha transferido a comunidades autónomas y entidades locales 160 y 40 millones de euros respectivamente, en el marco de ese pacto. Estas administraciones "van a tener que justificar siempre el uso del dinero", han insistido.

De la misma manera, las mismas fuentes han expuesto que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género revisa las justificaciones de las actuaciones de las comunidades, detrayéndose las cantidades que corresponden a iniciativas que no encajan en el Pacto de Estado.

De hecho, han recalcado que, desde 2024, se desarrolla un Plan de actuación para el "buen uso" de los Fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y se han "intensificado" las actuaciones de comprobación. "Cuando se detecta un mal uso de los fondos, se comunica a la entidad local en cuestión que la cantidad correspondiente al proyecto no financiable será detraída del montante total y se compensará con la transferencia del año siguiente", han aclarado.