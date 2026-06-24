Igualdad suma 56 recomendaciones de comités de crisis sobre asesinatos machistas en su sistema de seguimiento y control

Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo (c), acompañada de la secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, María Guijarro (i), y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad suma en su sistema de seguimiento y control un total de 56 recomendaciones de comités de crisis tras los análisis de los asesinatos machistas.

"Precisamente, ya les anunciamos, hemos creado un sistema de seguimiento y control de la implementación de las recomendaciones que surgen de los comités de crisis. Tenemos ya un sistema, hemos recogido ya 56 recomendaciones en nueve categorías distintas", ha asegurado la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza.

Así lo pone de manifiesto en un vídeo difundido por el Ministerio de Igualdad, con motivo de la celebración del comité de crisis que ha tenido lugar este miércoles por los cinco asesinatos machistas de mayo.

En este sentido, ha expuesto que los responsables institucionales están encargados de la implementación de las recomendaciones. "Para hacer el seguimiento y controlar cómo se van implementando, hemos decidido que vamos a hacer revisiones semestrales", ha añadido.

En cuanto a los crímenes machistas de mayo, Martínez Perza ha señalado que corresponden a cinco comunidades autónomas: Canarias, Cataluña, Navarra, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid. En este sentido, ha añadido que en cuatro de estos casos los agresores tienen nacionalidad española.

Además, ha explicado que en tres de los mismos eran cónyuges o pareja en el momento del asesinato. En cuanto a las denuncias, en dos de ellos las mujeres habían interpuesto.

"En este año 2026, ha sido un inicio de año, como bien saben ustedes, un inicio de año terrible en cuanto a mujeres asesinadas, pero nos podemos remontar a 2023, cuando se produjeron, a fecha de hoy, el mismo número de asesinatos, 24 mujeres asesinadas, desgraciadamente", ha apuntado.

De la misma manera, ha recalcado que el objetivo de los comités de crisis es analizar los crímenes machistas para ver dónde mejorar y cómo avanzar para reducir el número de mujeres asesinadas.