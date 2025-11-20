Inclusión y Vivienda analizan con entidades sociales nuevas opciones de vivienda asequible para colectivos vulnerables

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de Vivienda y Agenda Urbana se han reunido este jueves con las principales entidades sociales para presentar la línea de vivienda asequible para colectivos vulnerables, del Fondo de Impacto Social (FIS), a la que el Gobierno destinará 40 millones de euros, según anunció la ministra de Inclusión, Elma Saiz, el pasado mes de septiembre.

"Facilitar el acceso asequible a la vivienda a colectivos vulnerables es una de nuestras prioridades y, por ello, hemos asumido el compromiso de destinar más de 40 millones de euros del fondo a este fin", ha destacado la secretaria general de Inclusión y presidenta del Comité Interministerial del FIS, Elena Rodríguez.

Además, ha añadido que es "un gran desafío que requiere la suma de esfuerzos de todos los actores implicados". Por ello, ha destacado la importancia de impulsar encuentros como el de este jueves, que ha permitido abrir un espacio de diálogo y explicar cómo el FIS --adscrito al Ministerio de Inclusión y gestionado por COFIDES-- está impulsando soluciones destinadas a garantizar un hogar digno a personas vulnerables o en situación de pobreza y exclusión.

En la sesión técnica también ha participado la directora general de Sepes (Entidad Pública Empresarial de Suelo), Leire Iglesias. "Queremos garantizar la función social de la vivienda. Por este motivo, estamos creando un servicio público y un parque estatal de vivienda asequible. En ese reto es capital la participación de las entidades proveedoras sociales de vivienda, y este es otro instrumento para apoyar su crecimiento y consolidación", ha subrayado.

Por su parte, la presidenta de COFIDES, Ángela Pérez, ha detallado qué tipo de proyectos son elegibles para la línea de vivienda de impacto del FIS. "Es una apuesta decidida para favorecer la generación de soluciones innovadoras y colaborativas entre sector público, entidades sociales e inversores con el fin de que desarrollen soluciones para el segmento de la población más desfavorecido", ha puntualizado.

La nueva línea de vivienda del Fondo de Impacto Social fue anunciada en mayo de 2025 por el presidente del Gobierno, con el objetivo de facilitar el acceso a un hogar a personas en situación de sinhogarismo, migrantes, jóvenes en precariedad laboral, familias monoparentales, hogares en pobreza severa o personas mayores con problemas de accesibilidad.

La iniciativa está dirigida a nuevos proyectos de inversión en España. Contempla diversas modalidades de acceso --alquiler, cesión u otras fórmulas innovadoras de tenencia--, en entornos seguros, accesibles y con servicios básicos y en zonas tensionadas. Además, se alinea con los objetivos del futuro Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que busca incrementar el parque de inmuebles asequibles.

El FIS es un fondo creado por el Gobierno en 2024 a través de la adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Desde entonces, se han aprobado 16 operaciones por valor de 165 millones de euros en ámbitos muy diversos, como los cuidados a personas dependientes, salud mental, vivienda o empleo para personas con discapacidad o en riesgo de exclusión.

Este instrumento financiero público cuenta con una dotación inicial de 400 millones de euros y su objetivo es fortalecer el ecosistema de impacto a través del apoyo a proyectos de inversión que generan un impacto social o medioambiental positivo y medible, según ha explicado el Ministerio de Inclusión.