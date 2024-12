Instituto de las Mujeres denuncia "tergiversación" de políticas de igualdad, intento "por desacreditar el feminismo"

Directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández - INSTITUTO DE LAS MUJERES



PP hace referencia al "escueto" currículum que aparece en Internet de Hernández y PSOE acusa a la senadora 'popular' de "misoginia política"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, ha denunciado este jueves en el Senado la "tergiversación" de las políticas públicas de igualdad, que ha calificado de intento "por desacreditar el feminismo".

"Uno de los ejes principales de esta reacción es la constante tergiversación de las políticas públicas de igualdad, las cuales son injustamente señaladas por estos movimientos como generadores de falsa desigualdad o una supuesta discriminación hacia los hombres", ha asegurado Hernández en la Comisión de Igualdad que ha tenido lugar en la Cámara Alta, donde ha destacado que "los avances de los derechos de las mujeres y las posturas progresistas cuentan con una fuerte reacción".

Este movimiento "antidemocrático y reaccionario" ha añadido que busca "confundir y deslegitimar" las herramientas para cerrar las brechas de género. "En esencia, esta reacción no es otra cosa que un intento por desacreditar el feminismo y a las feministas", ha añadido.

En esta misma línea, ha expuesto que, a menudo, este discurso "minimiza o incluso niega la existencia de desigualdades estructurales de género y de la propia violencia de género". Además, ha agregado que "recurre a la difusión de mentiras y datos manipulados para sostener su postura, perpetuando así un clima de desinformación y polarización que obstaculiza el avance hacia una sociedad más justa".

En este sentido, ha llamado a "desenmascarar" estrategias "reaccionarias" y a reforzar el compromiso con la igualdad. "Considero crucial reforzar el compromiso con la igualdad y desenmascarar estas estrategias reaccionarias. Solo con una defensa activa de los derechos de las mujeres y una apuesta decidida por el conocimiento, la ciencia y los datos, podremos construir un futuro en el que las mujeres vivan seguras, iguales y libres", ha defendido.

En cuanto a las líneas de acción del Instituto de las Mujeres, Hernández ha señalado la importancia de trabajar en el diálogo para buscar consensos; en la pedagogía y formación; en la alianza con agentes clave, de la mano del movimiento feminista y de la ciudadanía; y en el apoyo en la ciencia.

Respecto al último punto sobre impulsar políticas de igualdad basadas en evidencias científicas, Hernández ha alertado del "nivel de impacto total" que ha alcanzado la desinformación, que "puede desestabilizar a una sociedad". "Estamos siendo testigos de cómo los bulos en torno a la igualdad generan polarización y fracturas sociales".

"En este contexto, más que nunca, es necesario reclamar la política sostenida en evidencias científicas. Los estudios de género son un campo interdisciplinario de investigación y análisis que examina cómo las diferencias de género, entendidas como construcciones sociales y culturales, influyen en las dinámicas y en las políticas de igualdad", ha expuesto.

Asimismo, ha advertido sobre la misoginia en el ámbito digital, que ha añadido que es "un problema creciente en España". "Internet y las redes sociales se han convertido en espacios clave para seguir perpetrando odio y maltrato hacia las mujeres", ha subrayado. En este sentido, ha avanzado que el Instituto se encuentra trabajando en esta cuestión con investigadoras de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense, con el objetivo de identificar las problemáticas.

Finalmente, Hernández ha avanzado que el Instituto de las Mujeres ha comenzado a trabajar con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en el posible desarrollo reglamentario y en los requisitos para la verificación de los agentes de igualdad.

LA CUMBRE ANTIABORTISTA, UN "ESPECTÁCULO ABSOLUTAMENTE INACEPTABLE"

En el turno de portavoces, los grupos parlamentarios, a excepción de PP (Vox no ha participado en el debate), han criticado la cumbre internacional antiabortista, un "espectáculo absolutamente inaceptable", que acogió la semana pasada el Senado. Así, han añadido que "es muy peligroso abrir las puertas de las instituciones a los discursos que niegan los derechos de las mujeres".

Así, la socialista María Elena Diego ha señalado la importancia de que desde el Instituto de las Mujeres se forme a los gobiernos y a los políticos a la hora de gestionar las políticas de igualdad. "Si quienes tenemos que gestionar y hacer políticas públicas no creemos en ellas, yo creo que es uno de los grandes problemas para que estas sean efectivas", ha explicado.

Por su parte, María Asunción Mayo, del PP, ha denunciado la "falta de transparencia" del Instituto de las Mujeres y ha destacado el "escueto" currículum de Cristina Hernández que aparece en la página web de la institución. En este sentido, se ha referido a la exdirectora Isabel García y ha pedido conocer cual fue su salario total, así como saber si ha percibido alguna indemnización por su cese. Además, ha criticado no ha dicho nada del caso, ni parece haber tomado medidas, no ha hecho mención en absoluto, ni una auditoría, ninguna investigación,

La 'popular' también ha reprochado al Instituto de las Mujeres haber gastado 15.000 euros en un estudio sobre las mujeres lesbianas y bisexuales en España y 14.500 en las mujeres trans en España. "Y digo yo, ¿y las mujeres en España que no somos trans, ni bisexuales, ni lesbianas, el Instituto de las Mujeres se preocupa de nosotras sí o no? ¿No existimos por ser heterosexuales o imaginan que porque somos heterosexuales no tenemos ningún problema ni tema que solucionar?", ha cuestionado Mayo.

En referencia a la intervención de la senadora del PP, la socialista María Elena Diego ha acusado a la 'popular' de "misoginia política", que ha dicho que ha dudado "de la valía de un miembro del Gobierno". "Ha sido un acto de violencia hacia la directora del Instituto de las Mujeres y además bastante patético", ha apuntado.

Por otro lado, Sara Bailac, de ERC, ha mostrado su "preocupación" por "la amenaza que los postulados de derecha y de ultraderecha representan para los derechos de las mujeres, para las personas LGTBIQ+". También se ha referido a la enmienda aprobada por el PSOE en su Congreso Federal sobre la eliminación de 'Q+' de las siglas LGTBIQ+. "Se empieza renunciando a letras que describen realidades y se acaba renunciando a derechos y eso no lo podemos permitir", ha indicado Bailac.

María Carmen Da Silva, del BNG, ha hecho referencia a los "problemas" con el funcionamiento del sistema VioGén. "Si el sistema falla, las mujeres no se pueden sentir protegidas", ha recalcado. Además, ha reclamado que es necesaria una macroencuesta sobre la violencia machista, tanto violencia de género como violencia sexual en las mujeres y en las niñas con discapacidad.

La senadora por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, Carla Antonelli, ha lamentado que la exdirectora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, no fuera cesada "de inmediato" por "su evidente, continuada y activa transfobia". Asimismo, ha dicho que el escenario político y social, nacional y global necesita "toda la fuerza posible para combatir el odio hacia las personas trans, al igual que la violencia hacia las mujeres, la desigualdad entre hombres y mujeres".