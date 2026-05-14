El Instituto de las Mujeres destinará hasta 5 millones a asociaciones que promuevan la igualdad

Archivo - La directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de las Mujeres, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Igualdad, ha publicado este jueves la convocatoria de subvenciones correspondiente al año 2026 destinadas al movimiento asociativo de mujeres, por un importe máximo de cinco millones de euros.

Según ha informado, el plazo de presentación de solicitudes empieza el lunes 18 de mayo y acaba el viernes 5 de junio. El propósito de esta convocatoria es "impulsar y sostener el tejido asociativo de ámbito estatal que trabaja por los derechos y por la plena participación de las mujeres en todos los espacios de la sociedad".

Esta línea de subvenciones ha acompañado la trayectoria del Instituto de las Mujeres desde su creación en 1983. Con ella, reivindica el papel estratégico del movimiento feminista "en la defensa y consolidación de la igualdad real", entendiéndolo como "un motor indispensable para el avance y la calidad democrática de nuestro país".

El objeto de estas subvenciones es financiar el mantenimiento y funcionamiento, tanto de las instalaciones y sedes como de la propia actividad ordinaria del movimiento asociativo y fundacional de ámbito estatal.

La cuantía máxima de la subvención para cada una de las entidades beneficiarias será de 100.000 euros y la cuantía mínima de la subvención para cada una de las entidades beneficiarias será de 6.000 euros.

Podrán ser destinatarias de dichas subvenciones las entidades cuyo objetivo sea la defensa y promoción de las mujeres en todos los ámbitos y situaciones. Sus fines sociales deben coincidir con el área de competencia y actividad del Instituto de las Mujeres, lo que debe ser constatable en los estatutos de la entidad y de manera prioritaria frente al resto de fines.