El Instituto de las Mujeres propone guías con la UCM para incluir "una mirada feminista" en la docencia

Archivo - Un aula de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, a 14 de abril de 2026, en Madrid (España). - Gabri Solera - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) - El Instituto de las Mujeres, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Igualdad, ha propuesto varias guías en el marco de la cátedra extraordinaria 'Valores Democráticos y Género', editadas junto a la Universidad Complutense de Madrid (UCM), para incluir "una mirada feminista" en la docencia.

Las guías proporcionan algunas claves para incorporar "una mirada feminista" en la docencia y la investigación en ámbitos como la economía, la historia, la prehistoria, la biología, el trabajo social, la estadística, la comunicación o las violencias machistas digitales.

El objetivo es "eliminar los sesgos de género", tanto en la docencia como en la investigación científica y en la divulgación, y "formar con perspectiva de género" docentes y personal investigador desde los niveles iniciales de la educación hasta los posgrados universitarios, para contribuir desde la educación "a promover la igualdad entre mujeres y hombres en la sociedad".

La cátedra extraordinaria 'Valores Democráticos y de Género' nace en 2021 a través de un convenio entre el Instituto de las Mujeres y la Universidad Complutense de Madrid con el objetivo compartido de "defender y difundir los valores democráticos incorporando el conocimiento feminista".

Según ha explicado el Instituto de las Mujeres, las guías trasladan esta perspectiva a cuestiones concretas de cada disciplina. En Historia, por ejemplo, invitan a revisar relatos que han situado tradicionalmente la política y la guerra como ejes principales, a recuperar la participación de las mujeres en guerras, revoluciones y expediciones internacionales y a cuestionar la atribución automática a hombres de obras anónimas.

En Prehistoria, proponen "revisar algunos de los estereotipos más extendidos sobre las sociedades del pasado, como la imagen del hombre cazador frente a la mujer recolectora, la identificación de las armas exclusivamente con guerreros o la idea de que las mujeres no desarrollaban actividades creativas, artísticas o especializadas".

En otras disciplinas, las recomendaciones pasan por analizar de forma crítica los modelos y los datos económicos, incorporar perspectivas teóricas diversas y metodologías participativas en Economía, o enseñar en Biología a identificar los sesgos que pueden afectar al planteamiento de los estudios, al análisis de los datos y, en último término, a sus conclusiones.