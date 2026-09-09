Redondo afirma que las mujeres están seguras en Ceuta y pide no demonizar "a todo un pueblo": "Hay agresores españoles"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha afirmado que las mujeres están seguras en Ceuta y ha advertido al Partido Popular de que no va a consentir que "se demonice a todo un pueblo".

"Hay agresores que también son españoles ceutíes y españoles en general", ha asegurado este miércoles Redondo en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

La titular de Igualdad ha respondido así a la diputada del Grupo Parlamentario Popular Patricia Rodríguez, quien ha cuestionado que las mujeres estén seguras en Ceuta y ha criticado la falta de medidas después de que "el 4 de agosto el Ministerio alertó de que las mujeres y las niñas estaban en riesgo extremo de sufrir violencia sexual debido a la invasión".

Ante estas palabras, Redondo ha alertado de que "el racismo empieza en las bancadas y termina en la caza de niños, en la caza de personas inocentes". "Estamos preocupados por la violencia machista y ustedes están negándola a través del blanqueo de Vox, también la están jaleando, por ejemplo en Móstoles, donde ustedes llevan más de 200 días apoyando al agresor en lugar de defender a la víctima, y eso es puro cinismo", ha reprochado.

En este punto, ha destacado que están "asegurando a las mujeres en Ceuta con más de 500 efectivos, con un refuerzo del Ejército, también con un refuerzo de la Judicatura, más fiscales, más jueces, con un plan de contingencia que está reforzando todos los instrumentos".

"Y vamos a seguir haciendo el trabajo que ustedes, desde luego, critican y no facilitan. Esa es nuestra respuesta y eso es lo que vamos a seguir haciendo en Ceuta para garantizar la seguridad de las mujeres", ha zanjado la ministra, quien ha apuntado que "en este momento de inseguridad radical" se necesitan "todos los esfuerzos de todas las administraciones".

Por su parte, la diputada del PP ha insistido en que la mujeres y las niñas "están ante una situación de riesgo extremo" en Ceuta y ha detallado que, según Fiscalía, "hay 23 violaciones y agresiones sexuales" en la ciudad autónoma: "Y usted ha sido incapaz, estando allí, de preguntar a las mujeres ceutís cara a cara cómo se sienten".

"Ha sido su gobierno, ese tan feminista, gracias a su incompetencia, a su negligencia y a su sumisión a Marruecos, ha sido el único de la historia que ha conseguido que las mujeres, precisamente, no puedan salir de sus casas, que los menores no puedan ir al colegio solos ni jugar en sus parques y que las jóvenes ni siquiera puedan pasear a sus mascotas", ha criticado.