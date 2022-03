Irene Montero: "Hoy, me gustaría que todas las fuerzas democráticas acompañemos los derechos de las mujeres"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, interviene en una sesión de control al Gobierno en el Senado, a 8 de marzo de 2022, en Madrid (España). La guerra en Ucrania y sus derivadas económicas acaparan este pleno en el que no están presentes ni el jefe del - A. Pérez Meca - Europa Press

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha solicitado este martes en el pleno del Senado con motivo del Día Internacional de la Mujer que todas las fuerzas democráticas españolas en la Cámara alta acompañen los derechos de las mujeres porque su labor es convertir las demandas feministas en derechos y seguir trabajando día a día para "avanzar en mejores vidas para todos".

"Hoy, que es 8 de marzo, me gustaría que todas las fuerzas democráticas acompañemos los derechos de las mujeres y al movimiento feminista que demanda, propone y promueve avances en los derechos de las mujeres", ha apelado a los senadores durante su intervención en el pleno del Senado para responder a una interpelación del grupo vasco sobre la los planes de igualdad de las empresas cooperativas y su registro.

Desde la tribuna de la Cámara alta, Montero considera que las leyes y los avances feministas son, con toda probabilidad "lo mejor que le ha pasado a España" y que todo el progreso para más de la mitad de la población, las mujeres, harán de este "un país mejor".

De ese modo, ha deseado un "feliz y reivindicativo" 8 de marzo para todos y ha defendido el trabajo desarrollado para lograr vidas de mujeres libres de violencia machista y de una desigualdad de género que es "estructural en todos los aspectos" de las vidas de las mujeres.

Además, ha reclamado tanto derechos para las mujeres como tiempo para que ellas puedan disfrutarlos y ha manifestado que no podría imaginarse España sin leyes feministas, sin diversidad territorial, sin las políticas feministas autonómicas y municipales, sin tantas entidades feministas que están desde el pueblo más pequeño hasta la gran ciudad salvando vidas. "El feminismo nos hace mejores como sociedad así que feliz y reivindicativo 8 de marzo para todas", ha deseado.

La ministra se ha referido a la aprobación este martes en el Consejo de Ministros del Plan Estratégico de Igualdad que consigna una cantidad "histórica" de más de 20.000 millones de euros hasta 2025 para su desarrollo, que supondrá más del 4 por ciento del presupuesto no financiero frente al 1,1 por ciento previo. "Nos situamos a la vanguardia de Europa y de los países más avanzados", ha celebrado.

En este contexto, desde la tribuna de la Cámara Alta, Montero ha destacado que este 8 de marzo es un día "muy importante", además, para recordar que las mujeres en el ámbito de la empresa han de tener todos sus derechos "garantizados" y que se ha de poder combatir las violencias específicas en el espacio de trabajo, la brecha retributiva y otras desigualdades específicas, tales como el hecho de que en general en el mercado del trabajo de toda España las mujeres ocupan "las posiciones más precarias".

A su juicio, si no se atajan los problemas y las dificultades, las desigualdades, las barreras en el acceso a sus derechos de las mujeres fuera del ámbito laboral no se va a poder resolver la desigualdad dentro de la empresa.

En concreto, se ha referido específicamente a la necesidad de redistribuir la riqueza, el tiempo y los cuidados y de lograr un reparto más equitativo de las tareas en el hogar, del cuidado de niños, de personas dependientes.

"Si esas tareas no se distribuyen más equitativamente entre hombres y mujeres, y también entre el estados y las administraciones públicas, también las autonómicas y municipales y las mujeres, va a haber muchas brechas en el mercado de trabajo que no vamos a poder resolver solo en el ámbito de la empresa", ha alertado.

Por tanto, vaticina que el reto para lograr la igualdad en las empresas no solo dependerá de los esfuerzos para lograrlo en ese ámbito sino que pasa por acometer tareas que permitan desplegar políticas públicas, como el plan corresponsables, para "romper barreras de desigualdad fuera del ámbito del trabajo".

Finalmente, ha apostado por políticas públicas de corresponsabilidad, cuidados, escuelas infantiles y por garantizar que las mujeres dispongan de más tiempo para vivir como necesarias para acabar con esas brechas en el ámbito laboral que es lo que persiguen los planes de igualdad en el marco de las empresas de más de cincuenta trabajadores.

LAS COOPERATIVAS, SIN PLANES DE IGUALDAD REGISTRADOS

Montero ha intervenido para responder a la interpelación de la senadora vasca María Dolores Etxano respecto a las dificultades que se encuentran las sociedades cooperativas, con trabajadores por cuenta ajena y con socios cooperativistas que "no pueden" registrar sus planes de Igualdad conforme a lo que marca la Ley Orgánica para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y en particular el Real Decreto que regula la aprobación e inscripción de los planes de igualdad en el registro.

A este respecto, Montero ha mostrado su "disposición a hablar" y se ha comprometido a conocer la documentación que le trasladará la senadora relativa a las dificultades legales de estas cooperativas para cumplir con la normativa dada la importancia que esta fórmula industrial y empresarial tiene en la economía del País Vasco.

Por su parte, la senadora interpelante ha elogiado que la normativa del Gobierno está bien enfocada pero considera que no ha tenido en cuenta la tipología y las características especiales de las cooperativas de trabajo asociado, lo que les genera el problema añadido de que al no poder registrar sus planes, no podrán tener acceso a subvenciones y financiación pública. "Es un problema que las cooperativas han comunicado al Gobierno pero que no se ha podido solventar a día de hoy", ha afirmado.

De este modo, ha presentado en el pleno una serie de propuestas alternativas que trasladará por escrito a la ministra de Igualdad dirigidas a solventar estas dificultades y le ha propuesto a Montero que flexibilice el cumplimiento normativo en tanto en cuanto se buscan soluciones como por ejemplo que el registro "abra una casilla para las cooperativas".

La senadora ha manifestado que el grupo vasco comparte el objetivo común hacia la igualdad social pero quiere que el Real Decreto se ajuste a la realidad de las cooperativas de las que solo en el País Vasco hay 1.400 que generan 60.000 empleos y facturan 11.000 millones de euros. "Le pedimos una solución con un procedimiento negociador específico para las cooperativas", ha reclamado Etxano.

Por último, ha planteado la posibilidad de establecer una comisión negociadora para que dentro de las cooperativas haya un proceso de suficientemente garantista para que los planes queden bien inscritos y estas puedan acceder a financiación.

Montero ha recogido el guante y se ha comprometido a escuchar y analizar las posibles soluciones.