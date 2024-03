López (PSOE) dice que la ley para abolir la prostitución "está al caer" y confía en que, "al final, saldrá" adelante

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha asegurado este martes que la presentación de la ley para abolir la prostitución "está al caer" y ha añadido que confía en que, "al final, saldrá adelante con los apoyos necesarios.

En rueda de prensa en el Congreso, Patxi López se ha referido a las dudas manifestadas por algunos de sus socios habituales. "Al principio, uno puede partir desde una posición y acabar con un consenso absoluto", ha declarado el portavoz socialista.

En este sentido, López ha insistido en que la "voluntad" del PSOE es "abolir la prostitución y acabar con eso". "Y a partir de ahí nos empeñaremos en sumar adhesiones a esta causa. Y estamos convencidos de que al final saldrá", ha recalcado.

Por su parte, la portavoz adjunta de Sumar en el Congreso y dirigente de En Comú Podem, Aina Vidal, ha asegurado que le "entristece un poco que traigan ahora esta proposición" y ha añadido que su grupo está "firmemente comprometido con los derechos humanos y también con los derechos de las trabajadoras sexuales".

"Nosotras somos pro derechos, siempre lo hemos dicho. No las vamos a dejar tiradas y creemos que escuchar su opinión, que tengan voz, es fundamental, como cualquier otro colectivo en esta sociedad. Así que cuando tengamos el texto y cuando tengamos que debatir esa proposición, lo haremos desde esta perspectiva y desde este lugar, desde el respeto, desde la escucha y desde una posición pro derechos", ha zanjado.

El también portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha afirmado que se trata de "una propuesta de prohibición, que no es de abolición". "Lo digo porque prohibir las cosas no siempre las abole", ha especificado, para después añadir que es algo que no contempla el acuerdo de gobierno y que valorarán una vez conozcan el texto.

Por su parte, la portavoz de Compromís en la Cámara Baja, Águeda Micó, ha explicado que hay varias sensibilidades en Sumar, pero habrá una posición común dentro del grupo. En conversación con los periodistas, posterior a la rueda de prensa, Micó ha dicho que habrá que ver si el PSOE quiere hacer partidismo o está dispuesto a negociar punto por punto, ya que puede haber un punto de acuerdo si hay voluntad.