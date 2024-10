Lorente pide cambiar el sistema de atención a víctimas para que confíen y denuncien tras el caso de Errejón

Asegura que la diferencia entre los partidos de derechas y de izquierdas "no está en el número de machistas, sino en el de feministas"

El exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género Miguel Lorente ha hecho un llamamiento a cambiar el sistema de atención a víctimas de violencia machista para que las mujeres confíen y denuncien a raíz de las acusaciones de violencia machista al exportavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón.

"Primero, desarrollar un sistema donde la atención a la víctima esté en primer lugar, donde los tiempos sean los que necesite la víctima, no los que necesite el sistema o los agresores, y donde los medios de prueba se centren en las consecuencias de la violencia sexual. Es decir, donde el principal impacto es el impacto psicológico, no físico", ha asegurado en declaraciones a Europa Press el exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género.

En este sentido, ha destacado que "tiene que cambiar todo" y ha aludido a la atención a la víctima, el acompañamiento, la forma y tiempos. "Cuando tú, víctima, no tienes confianza para acudir al sistema, quiere decir que el sistema no te da la respuesta ni los medios ni las formas que tú necesitas para resolver el problema. Si el sistema desconfiara de los hospitales, las personas enfermas no irían a los hospitales", ha indicado.

En esta línea, Lorente ha hecho alusión a los empresarios condenados el pasado 11 de septiembre tras reconocer haber tenido sexo con menores de edad a cambio de dinero. Así, ha criticado al modelo "capaz de aplicar atenuantes" para que los estos hombres no ingresen en prisión "por dilaciones indebidas y por retraso del propio sistema" y ha pedido "romper" con el mismo.

"Cuando una víctima es tan consciente del daño, de la crítica, del rechazo, de la reproducción, la reexperimentación, de todo lo que supone la violencia sexual, al final hay ese distanciamiento", ha explicado.

En cuanto a las acusaciones sobre violencia machista a Errejón, Lorente ha señalado que "el hecho de que haya un hombre de izquierda que lleve a cabo una conducta de este tipo no es sorpresa porque hay mucho hombre de izquierda que son machistas y están actuando de esa forma".

También ha subrayado que la diferencia entre los partidos de derecha y los de izquierda "no está en el número de machistas, sino en el número de feministas". En todo caso, ha añadido que, lo que cambia son "las prioridades y las perspectivas". "Vamos, si no hubiera machistas en la izquierda, querría decir que ya habríamos conseguido una forma clara de erradicar el machismo y sería cuestión de ampliarla y extenderla", ha asegurado.

EDUCACIÓN Y CONCIENCIACIÓN ANTE LA "CONSTRUCCIÓN CULTURAL"

Igualmente, Lorente ha dicho que el "problema" se encuentra en la "construcción cultural" y que se cambia con la educación y la concienciación. "No son solo las acciones puntuales, sino un poco cambiar la perspectiva que las mujeres han cambiado. El problema es que los hombres no lo estamos acompañando en ese proceso. Porque si las mujeres son capaces de hacer esa valoración y reflexión crítica, de tomar conciencia y actuar en consecuencia, aunque sea sin confiar en un sistema que se vuelve contra ellas, ¿por qué no lo vamos a hacer los hombres, no? No hay ninguna limitación para que lo podamos hacer, pero no lo hacemos porque somos parte y somos activos y protagonistas del sistema", ha concluido.

Errejón anunció este jueves en un comunicado que renunciaba a su escaño en el Congreso y abandonaba la política por problemas de salud mental y afectivos, coincidiendo con denuncias en redes sociales al exportavoz de Sumar por comportamientos machistas.

Precisamente, la actriz Elisa Mouliáa ha denunciado ante la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional al ya exdiputado de Sumar en el Congreso Íñigo Errejón por un presunto de violencia sexual, dado que le hizo tocamientos no consentidos y que le pidió que cesara: "Iñigo, solo sí es sí, parece mentira que me esté pasando esto contigo".