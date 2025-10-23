Martín Blanco(Derechos Sociales) a mujeres con discapacidad: "Si su cuidador mete mano tiene que saber que es agresión"

Archivo - El director general de Derechos de las Personas con Discapadidad, Jesús Martín Blanco, a 17 de enero de 2024, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Jesús Martín Blanco, ha asegurado este jueves que si un cuidador o un familiar "mete mano" a una mujer con discapacidad, ella tiene que saber que "es una agresión".

"A una mujer que está institucionalizada, si su cuidador o su familia o su tío le mete mano tiene que saber que eso es una agresión. Tiene que saber que eso es una agresión y que las leyes la amparan", ha subrayado Martín Blanco.

Así lo ha puesto de manifiesto en presentación de la guía para abordar la violencia de género contra niñas y mujeres con discapacidad, de la Secretaría General Iberoamericana, que ha tenido lugar en la Torre Ilunion, en Madrid.

En este sentido, preguntado por cómo pueden los gobiernos garantizar que las mujeres con discapacidad pueden ejercer sus derechos, Martín Blanco ha dicho que "hay que tomar conciencia" de las discriminaciones. "Y hay que enseñarle a las personas con discapacidad, a todas pero particularmente a las mujeres, que es verdad que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos las personas con discapacidad vivimos en un paisaje de discriminación y eso no significa que eso sea natural. Y tenemos que tomar conciencia de que eso es discriminación y de que eso es agresión contra nuestros cuerpos", ha señalado.

Igualmente, ha apuntado que desde el Ministerio de Derechos Sociales se está llevando a cabo una inversión "muy potente" en formar a las mujeres con discapacidad en la defensa de sus derechos "para que sean ellas mismas las que digan basta ya".

En este sentido, ha destacado la necesidad de incluir la variable de accesibilidad y ha puesto el ejemplo del acceso a la justicia. "Si una persona o una mujer con discapacidad va a la justicia a buscar reparación por este tipo de situaciones y encuentra barreras, encuentra un relato de funcionarias, funcionarios, que no le dan credibilidad a su narrativa, eso tiene un nombre claro. Eso es violencia burocrática, que también hay que atajar", ha expuesto.

Así, Martín Blanco ha aseverado que el Ministerio de Derechos Sociales está "ultimando" un real decreto de accesibilidad cognitiva para que las personas con discapacidad puedan entender el entorno y comprender lo que pasa en él.

"A entender una sentencia a entender lo que dice el procurador a entender lo que te dice el médico y vamos a ir más allá vamos a ir más allá y vamos a incorporar en la legislación civil y procesal una nueva figura que es el facilitador procesal", ha agregado.

IGUALDAD LLAMA A "AVANZAR HACIA UNA INCLUSIÓN REAL"

Por su parte, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, ha admitido en el acto que las mujeres con discapacidad han estado "muy olvidadas" y ha reclamado "avanzar hacia una inclusión real".

"Actualmente han estado, yo creo, muy olvidadas durante mucho tiempo. Y menos mal que organizamos actividades como esta y vamos avanzando, pero necesitamos garantizar una atención verdaderamente accesible, que sea integral y que estén las necesidades específicas que presentan las mujeres con discapacidad", ha asegurado.

Asimismo, ha señalado que las mujeres con discapacidad presentan "obstáculos institucionales, culturales". "Y todos estos hacen que sea para ellas muchas veces difícil acudir a las instituciones, a pedir ayuda, que sea difícil denunciar", ha añadido.

También ha llamado a "avanzar hacia una inclusión real" de las mujeres con discapacidad víctimas de violencia machista, mediante un enfoque "basado en derechos". "Debemos avanzar hacia una inclusión real de las mujeres víctimas de violencia machista, de las mujeres supervivientes, de las mujeres supervivientes que tienen algún problema de discapacidad, pero un enfoque desde luego basado en derechos, basado en derechos", ha apuntado.

Finalmente, Martínez Perza ha dicho que existe una "minusvaloración de las mujeres con discapacidad" y en general de las personas con discapacidad. "Tenemos que tener muy claro en estos espacios que queremos avanzar, que hay que contar con las mujeres con discapacidad", ha concluido.

En cuanto a la guía que se ha presentado en el acto, se ha elaborado con el objetivo de favorecer el cumplimiento de la Recomendación General Nº4 sobre "Violencia de Género contra las Niñas y Mujeres con Discapacidad" del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), en particular, en los países miembro de los Proyectos para los Programas, Iniciativas y Proyectos Adscritos (PIPA) de la Cooperación Iberoamericana (SEGIB).

Tiene como objetivo aumentar el grado de conocimiento e implementación de las recomendaciones del MESECVI y, en particular, para el diseño y ejecución de políticas públicas que "promuevan la prevención y el abordaje integral de las violencias de género hacia mujeres y niñas con discapacidad y el acceso a sus derechos".

En ese marco, el documento también pretende contribuir a "promover una mayor toma de conciencia sobre el derecho de las mujeres y niñas con discapacidad a la autonomía de la voluntad y a tomar decisiones y sobre la importancia de garantizar la participación de estas en las políticas públicas".

Entre las medidas prioritarias que se proponen en el documento figuran derogar leyes que permitan prácticas "coercitivas", como la esterilización o internación forzada; garantizar la "participación activa" de mujeres con discapacidad en el diseño de políticas públicas; asegurar la accesibilidad física y comunicativa en juzgados, refugios y servicios de atención; formar al personal público en género y discapacidad; y crear sistemas de datos e indicadores interseccionales sobre violencia de género.