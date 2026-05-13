La mesa de contratación de Igualdad propondrá esta semana la empresa para gestionar las pulseras antimaltrato

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, atiende a los medios de comunicación durante su visita institucional a las instalaciones de la calle Marqués de Ahumada en Madrid, sede central del servicio 028, a 13 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

Una mesa técnica propondrá esta semana la adjudicación provisional del nuevo contrato de pulseras para maltratadores, según ha asegurado este miércoles la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

"Todavía no se ha adjudicado (el nuevo contrato de las pulseras para maltratadores). Creo que la mesa de contratación, que es una mesa técnica, que es una mesa de funcionarios del Ministerio, no sé si se reúne mañana, día 14 o el 15, esta semana, pero por supuesto nosotros no influimos en esa decisión. Es una decisión técnica", ha indicado la ministra en declaraciones a medios durante su visita a la sede del 028.

Asimismo, ha señalado que "por primera vez en la historia" se han presentado "varias" empresas a la licitación. En esta línea, ha insistido en que será la mesa de contratación la que se reúna esta semana y plantee la adjudicación provisional, "a la espera de posibles recursos que se puedan plantear".

Además, ha recalcado que la adjudicación definitiva "se producirá en tiempo y forma" y que el Ministerio de Igualdad no puede influir en una mesa de contratación porque "sería ilegal". "Ni participo en la mesa, ni sé exactamente quiénes van a ser los que valoren las ofertas y cómo lo hagan", ha apuntado.

Del mismo modo, ha indicado que confía "plenamente" en que la mesa realizará "las valoraciones objetivas" y que hará "una propuesta de adjudicación a la mejor de las ofertas que hayan concurrido".

LEY DE VIOLENCIA VICARIA

Por otro lado, preguntada por la ley de violencia vicaria, Redondo ha explicado que Igualdad ya no es "dueña" del texto y que es el Consejo General del Poder Judicial el que, en una segunda ronda, "va a valorar si el proyecto se adecua completamente a la legislación vigente y no hay ningún tipo de motivo de controversia en cuanto a la conciliación con el resto del ordenamiento jurídico".

"Y eso es lo que estamos esperando. Estamos esperando a que otros decidan si ese proyecto de ley, espero que sí, es acorde con el sistema normativo y podemos ya seguir avanzando. Pero, como digo, es una cuestión de días, espero, porque ya lleva más de un mes y medio en el Consejo General del Poder Judicial", ha expuesto.