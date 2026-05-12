Saiz reprocha a UPN que se coloque "al lado" de PP y Vox contra la regularización de migrantes: "Rectifiquen"

1086520.1.260.149.20260512180805 La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante la sesión de control al Gobierno, a 21 de abril de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) - La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha reprochado este martes a UPN en el Senado que se sitúe "al lado" del PP y Vox por sus críticas a la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno y ha pedido a la formación que "rectifique".

"Le voy a decir dónde se encuentra UPN: UPN se encuentra al lado del Partido Popular y de Vox cuando votan en contra de la regularización extraordinaria, como proponen las derechas, o cuando se ponen de perfil para eliminar, como propone Vox, el arraigo, esa figura fundamental gracias a la cual más de 750.000 personas han obtenido la documentación y pueden trabajar en nuestro país", ha asegurado.

Así lo ha puesto de manifiesto Saiz en la sesión de control al Gobierno en el Senado, en respuesta a la senadora de UPN María Caballero sobre si el Ejecutivo considera que se está gestionando bien el proceso extraordinario de regularización de migrantes.

Durante su intervención, Saiz ha defendido la política migratoria del Gobierno y ha asegurado que el proceso de regularización cuenta con respaldo internacional, social y económico. La ministra ha explicado que acababa de regresar de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde, según ha afirmado, la política migratoria española recibió un reconocimiento "unánime".

"¿Y dónde está UPN en este procedimiento? ¿Está al lado del Papa, de la Iglesia Católica, que reconoce la importancia de dar dignidad a estas personas? No. ¿Está al lado de los sindicatos? No. ¿Está al lado de la patronal navarra? Tampoco", ha señalado Saiz.

En esta misma línea, ha destacado la visión de "oportunidad" de Navarra en este proceso, frente a la "cortedad de miras" de UPN: "Por favor, rectifiquen por el bien de la sociedad navarra", ha indicado.

UPN: INTERESES "PARTIDISTAS Y ESTRATÉGICOS"

Por su parte, la senadora de UPN ha acusado al Gobierno de haber impulsado el proceso "de manera precipitada" y por intereses "partidistas y estratégicos". Además, ha criticado el "caos generalizado" de los primeros días, con oficinas "colapsadas", colas "interminables" y "falta de información" para los solicitantes.

Asimismo, Caballero ha cuestionado el sistema de certificados de vulnerabilidad y ha denunciado que se estén emitiendo "sin ninguna evaluación social, de manera automática". También ha reprochado al Ejecutivo no haber consensuado la medida con comunidades autónomas y entidades locales.

"Ustedes necesitaban este balón de oxígeno para distraer la atención ante los escándalos de corrupción de sus compañeros de partido y amigos, y ante la pérdida de apoyos parlamentarios. Por eso, con urgencia y precipitación, pusieron en marcha este proceso, y sin trabajarlo con las comunidades autónomas, ni con las entidades locales", ha apuntado.