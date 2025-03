Mirabelle, un viaje de ida de Camerún a Valencia: "Todo lo que hago es por mis hijos"

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Mirabelle, de 29 años, llegó a Valencia procedente de Camerún a bordo del 'Aquarius', el buque que desembarcó el 17 de junio de 2018 en el Puerto de Valencia a los 629 migrantes que llevaba a bordo, rescatados frente a la costa de Libia y tras semanas a la deriva por el Mediterráneo por la negativa de países como Malta a Italia a ofrecerles un puerto seguro. Con motivo del 8 de Marzo, Día de la Mujer, Mirabelle explica a Europa Press cómo ha vivido estos años en España.

Desde su llegada al país, Mirabelle reside en Benetússer (Valencia), uno de los pueblos más afectados por la dana que asoló esta provincia el pasado mes de octubre y donde vive con sus hijos, una niña de 12 años y un niño de 9, desde hace un año. Precisamente, han sido sus hijos el motor que ha impulsado a esta mujer a luchar por mejorar su situación.

"Pasaron dos años hasta que logré la regularización y estuve cuatro años y medio sin papeles. Mis hijos pudieron venir hace un año porque me concedieron el asilo y luego obtuve la extensión familiar", relata Mirabelle que precisa que, desde el primer momento, solicitó el empadronamiento y, con el apoyo de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) --que la acompañó en el aprendizaje del idioma, inclusión, apoyo psicológico-- hizo una formación para lograr su empleabilidad y aprobó el examen de nacionalidad.

"No me gusta que me ayuden con dinero, cogí la ayuda por 6-7 meses y luego hice una formación con CEAR porque me daban una ayuda económica pero yo quería hacer algo y traer a mis hijos a España. Quería trabajar e hice una formación de limpieza en el Hospital de La Fe, también me formé en cuidados a la gente mayor, en residencias, donde estuve trabajando hasta que me volvieron a llamar de La Fe, aunque ahora trabajo en la universidad", explica.

Como enfatiza Mirabelle, todo lo que hace es pensando en sus hijos, "que tengan para comer". En este punto, destaca que los pequeños se han integrado "superbien" aunque lamenta el trato que reciben de otros niños en el colegio "por el color de su piel".

Sobre el día de la dana, el pasado 29 de octubre de 2024, Mirabelle recuerda que fue a buscar a su hijo pequeño a la salida del colegio, "un poco antes de las cinco de la tarde, porque luego iba a jugar al fútbol, pero él estaba cansado y quería volver a casa".

A su llegada al hogar, un cuarto piso que por suerte no sufrió destrozos, Mirabelle indica que "saltó la luz" y, luego, como a las 6 de la tarde, un vecino llamó a su puerta con la mano para alertar de la situación. "No quiero ni pensar en qué hubiera pasado si hubiéramos estado fuera en la calle", reconoce emocionada, al tiempo que añade cómo vieron "los coches flotando por las calles". "De sólo recordarlo, me pongo a temblar", asegura.

Durante esos días, no pudo ir a trabajar ni sus hijos asistieron a clase, pero "tampoco podían quedarse solos", apostilla. Finalmente, estuvieron en casa casi dos semanas. Cuando salieron, visitaron a una amiga que vive en Valencia y sus hijos se quedaron en su casa, mientras ella volvía al pueblo, donde CEAR ofreció asesoramiento a Mirabelle a través de un programa de lucha contra la discriminación y estuvo acompañada en el reparto de alimentos.

"Yo no quería ir porque soy negra", lamenta, en alusión a varios episodios de racismo vividos en primera persona, antes y después de la dana. "Si fuera por mí, no pasaría nada, yo busco el bien para mí pero me duele por mis hijos", reitera Mirabelle, que avanza que ha solicitado una vivienda social para vivir en otro lugar. "Llevo dos años de espera, yo quiero salir de aquí", argumenta.

"EN ESPAÑA SOY MÁS LIBRE"

Al ser preguntada por su percepción del 8 de marzo, Día de la Mujer, destaca que en España "es más libre". "Lo veo mejor que en mi país: aquí puedo hablar, trabajar, decidir, mientras que en Camerún los hombres tienen más poder. Sólo pediría que en España, la faena de casa fuera igual para los dos", demanda.

El testimonio de Mirabelle forma parte de una serie de perfiles recogidos por Europa Press con motivo de la celebración del Día de la Mujer Trabajadora, el próximo 8 de marzo, que este año se centrará en diversas mujeres que han sufrido la dana que afectó principalmente a Valencia el pasado 29 de octubre.