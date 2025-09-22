Mónica García sobre las pulseras para maltratadores: "Es un fallo que no nos podemos permitir"

La ministra de Sanidad Mónica García, durante un Desayuno Socio-Sanitario organizado por Europa Press, en el Hotel Hyatt Regency Hesperia Madrid, a 22 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, se ha referido este lunes a las incidencias detectadas en las pulseras para maltratadores. "Cualquier fallo que tenga que ver con la violencia machista, con la detección, creo que es un fallo que no nos podemos permitir", ha asegurado.

Mónica García se ha expresado así durante su participación en un Desayuno Socio-Sanitario organizado por Europa Press, donde ha señalado que, "por los datos" de los que disponen, "ha habido unos problemas a la hora de la migración de los datos de una compañía a otra, toda vez que se ha hecho a través de un mecanismo externalizado".

"Nos aseguran y yo confío en que, en ningún caso, se ha puesto en peligro a ninguna mujer", ha declarado Mónica García, que ha añadido que "sí que ha podido haber algunos problemas a la hora de los procedimientos judiciales que se están resolviendo, se han resuelto ya". La ministra ha agregado que se trata de un problema que hubo a finales del 2024 y que les aseguran que "ya está solucionado en el año 2025".

ATAQUE "PARTIDISTA Y TORTICERO"

Dicho esto, la titular de la cartera de Sanidad ha advertido: "Ninguna lección de quienes quieren hacer de esto nuevamente un ataque partidista y torticero de aquellos que niegan la violencia machista como es la derecha de este país".

Mónica García ha apuntado que los fallos en el funcionamiento de las pulseras se dieron "sin ninguna repercusión en la seguridad de las mujeres". También ve "muy peligroso" decirles a las mujeres que "viven el peligro en el cuerpo, a mujeres que ya tienen miedo de por sí, decirles que han estado en peligro cuando no es verdad". "Las mujeres no han estado en peligro", ha subrayado.

"Tenemos que darles la garantía, la seguridad y la confianza de que nuestro país y de que nuestro Gobierno y de que nuestras instituciones las van a proteger", ha manifestado, al tiempo que ha insistido en que "ninguna elección de aquellos que quieren utilizar esto de manera torticera, cuando con una mano critican y con la otra dicen que no existe la violencia machista".