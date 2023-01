Morillas (Instituto de las Mujeres) avisa de un periodismo "militantemente antifeminista" que ataca a cargos de Igualdad

Pide evitar masculinidad tóxica en niños: "Mi hijo de 3 años dice: Yo no soy una niña"



MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La directora del Instituto de las Mujeres, Toni Morillas, ha alertado de que existe "un periodismo militantemente antifeminista" que "hace uso de los bulos" para atacar a cargos del Ministerio de Igualdad y a periodistas feministas.

"Podemos profundizar cómo ese periodismo militantemente antifeminista hace uso de los bulos, del ámbito privilegiado que presentan las redes sociales y de cómo también esos bulos machistas despliegan toda una serie de violencia contra las mujeres que se exponen públicamente desde la defensa de posicionamientos feministas, podemos mirar a la ministra de Igualdad o a la secretaria de Estado o a las periodistas feministas", ha indicado Morillas.

Así lo ha explicado en la jornada '¿Me lo dices o me lo cuentas? Hagamos periodismo feminista', enmarcada en el ciclo de 'Diálogos: Juventud y Feminismos', organizado por el Injuve, el Instituto de las Mujeres y el Consejo de la Juventud de España (CJE).

En concreto, Morillas ha denunciado "situaciones de acoso" que están sufriendo periodistas feministas, que "reciben fotografías de penes y amenazas de muerte por ejercer un periodismo democrático y feminista".

"Hay que nombrar las violencias digitales y articular políticas públicas que nos permita combatirlas, y si hay periodistas feministas que están sufriendo violencias digitales por hacer periodismo feminista, tienen que ser protegidas", ha apostillado.

Asimismo, ha advertido de quienes tratan de poner el feminismo como elemento central de la "disputa política" y ha puesto el ejemplo de la polémica por el protocolo antiaborto anunciado por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Esto, a su juicio, "evidencia que VOX ha decidido practicar la desobediencia instititucional y que hay un batallón de medios afines que sin despeinarse están llamando a vulnerar los derechos humanos".

En este contexto, Morillas ha invitado a apostar por un "sistema de medios de comunicación feminista" y ha celebrado que "cada vez hay más periodistas feministas y una ciudadanía más exigente que reclama una información feminista".

Además, ha enumerado algunas propuestas como: incorporar la formación sobre feminismo en las facultades de periodismo o intervenir en el ámbito de las condiciones materiales donde se produce el discurso. "Tenemos que hablar sobre la posición que ocupan las mujeres en la toma de decisiones en los medios, los tiempos y espacios de trabajo, a qué hora son las ruedas de prensa, el imperio de la presencialidad y de cómo esa poca disposición de tiempo actúan como elementos de autocensura en el propio trabajo", ha puntualizado.

"TREMENDAS" LIMITACIONES PARA INTEVENIR PUBLICIDAD MACHISTA

Igualmente, ha llamado a una reflexión en torno a si los marcos normativos e instrumentos institucionales son suficientes para poder intervenir y ha lamentado, por ejemplo, las "tremendas limitaciones en el ámbito de sus funciones y competencias" que tiene el Instituto de las Mujeres con su Observatorio de la Imagen de las Mujeres" cuya capacidad de intervenir queda "reducida a mandar un requerimiento o sugerencia".

Por otro lado, Morillas ha invitado a reflexionar sobre los ámbitos de socialización en los que se mueven los niños pequeños para evitar que construyan "una masculinidad tóxica" y ha puesto el ejemplo de su hijo de 3 años que ya le dice, a veces: "Yo no soy una niña".

"Cuando a mi hijo le hago algunas preguntas y me dice 'yo no soy una niña', con 3 años, y lo ha hecho, el hijo de la directora del Instituto de las Mujeres, la pregunta que yo y las que estamos aquí y las que no están aquí nos tenemos que hacer es: '¿Cuáles son los ámbitos de socialización en los que un niño de 3 años o una niña de 3 años participa e interviene, que le están construyendo su mirada, su visión del mundo, su opinión y su manera relacionarse?", ha planteado.

Morillas ha revelado que cuando seleccionan los dibujos animados que ve su hijo, hacen esa reflexión sobre cómo pueden influir en que el niño desarrolle o no una masculinidad tóxica. "Hacemos esa mirada, esa lectura, en qué medida los dibujos que mi hijo de 3 años está viendo va a contribuir a que sea un hombre que deconstruye su masculinidad o que no construye una masculinidad tóxica o que sea todo lo contrario", ha indicado Morillas.

La directora del Instituto de las Mujeres ha puesto este ejemplo para destacar el papel que juegan "el ámbito de la educación y de los medios de comunicacion" como "ámbitos de socialización preferentes y estratégicos" para que se abra paso "una transformación en clave feminista" en el ámbito de lo cultural y lo ideológico.

Por su parte, la directora del Injuve, María Teresa Pérez, ha recomendado que los medios de comunicación cuenten con más profesionales formadas en violencia machista, desde juristas hasta psicólogas, y no sean "mera correa de transmisión de fuentes".

NO DAR VOZ A LOS AGRESORES

También ha advertido de lo "peligroso y profundamente machista" que es "dar voz a los agresores" y ha puesto el ejemplo de las recientes entrevistas a Carlos Navarro 'El Yoyas', condenado por maltrato y huido de la justicia. "Hacer un periodismo responsable implica no dar voz al agresor ni contribuir al relato de la equidistancia", ha apostillado.

Además, sobre el protocolo antiaborto anunciado por la Junta de Castilla y León, Pérez ha indicado que ante el "avance imparable del feminismo, se produce una reacción feroz por parte de quienes no quieren perder privilegios ni vivir en igualdad".