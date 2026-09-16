Movimiento por Educación Inclusiva rechazan enmiendas a la reforma de la discapacidad: "No es lo que le apetezca al PP"

Archivo - Varias mochilas en una percha de un aula. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento social por la Educación Inclusiva 'Quererla es Crearla' ha mostrado su oposición a las enmiendas del PP sobre educación inclusiva introducidas por el Senado en la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia --que se vota este miércoles en el Congreso--. En una de estas enmiendas, el PP propone eliminar de la ley de educación, la LOMLOE, la prevalencia de la educación inclusiva frente a la educación especial.

"La educación inclusiva no es lo que le apetezca al PP", ha advertido el movimiento en un comunicado publicado este miércoles. Según precisa, "segregar es una forma de discriminación evidente, ilegal y contraria a la educación inclusiva" y "crear itinerarios exclusivos para personas etiquetadas con Necesidades Educativas Especiales (NEE) es una forma de discriminación flagrante, que se llama capacitismo".

Además, el movimiento explica que, desde el punto de vista pedagógico, "la investigación educativa internacional del último medio siglo viene arrojando evidencia consistente que sostiene los beneficios de la educación inclusiva frente a la educación en ambientes segregados".

"Se trata de beneficios en la socialización, el sentimiento de pertenencia a una comunidad, la sensación de bienestar por las relaciones sociales con compañeros y docentes y la inclusión social, el aprendizaje académico, el mantenimiento y generalización de los aprendizajes, la comunicación y el desarrollo del lenguaje y el comportamiento, entre otros", apunta.

Mientras, avisa de que "una escuela segregada promueve una sociedad excluyente" porque "no se respeta ni se valora a quien no se conoce".

En este sentido, consideran necesario que el sistema educativo ordinario adopte "una transformación para hacerlo posible, sin espacios ni itinerarios excluyentes, para generar experiencias educativas valiosas, deseables y ambiciosas, en las que la ciudadanía crezca en su humanidad desde la infancia".

Por ello, muestran su rechazo a las enmiendas del PP y lo acusan de "manipulación" ya que consideran que sus enmiendas "se esconden entre menciones a la educación inclusiva, la igualdad de oportunidades o accesibilidad universal".