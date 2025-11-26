Movimiento Feminista denuncia "abandono institucional" que desmoviliza y Comisión 8M destaca "rabia organizada" tras 25N

Una pancarta durante una concentración por el día de la Eliminación de la violencia contra las Mujeres, a 25 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento Feminista de Madrid ha denunciado que el "abandono institucional" en todos los niveles en la lucha contra la violencia hacia las mujeres "desmoviliza y desanima", mientras Comisión 8M ha destacado la "potencia" de la "rabia organizada".

Así lo han puesto de manifiesto en declaraciones a Europa Press tras las dos marchas que tuvieron lugar en Madrid este martes 25 de noviembre, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Este año, según datos de la Delegación del Gobierno en Madrid, han marchado en total unas 5.000 personas, frente a las 6.500 que estimó en la misma jornada de 2024.

En este sentido, el Movimiento Feminista de Madrid ha indicado que "no puede ignorarse el papel del negacionismo de la violencia contra las mujeres", que "se traslada también desde algunas instituciones". Así, se ha referido al Ayuntamiento de la capital, que no emitió una declaración oficial y a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, por no acudir a actos oficiales contra la violencia de género.

"El abandono institucional, en todos los niveles del Estado, en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, desmoviliza y desanima, y por eso es necesario recuperar el pulso", ha asegurado.

Desde la organización también han defendido que hay que preguntar a los sindicatos mayoritarios por qué han dejado de convocar a sus afiliados a las marchas por el 25N. Además, piden conocer la razón por la que se convoca una segunda manifestación en la capital este día existiendo ya desde 1997 la manifestación que organizan el Foro Madrid 25N y el Movimiento Feminista de Madrid.

Por su parte, Comisión 8M ha destacado que este martes mostró "toda la potencia" de su "rabia organizada" en la marcha. "El movimiento feminista autónomo se plantó contra la instrumentalización que desde la extrema derecha se hace de las violencias machistas, para difundir mensajes racistas y de odio. Ayer mostramos toda la potencia de nuestra rabia organizada", ha recalcado.

Igualmente, Comisión 8M ha recordado que "miles de mujeres y disidencias (entre 8.000 y 10.000)" recorrieron la calle Atocha "para luchar contra todas las violencias racistas y patriarcales", en "un acto de reparación colectiva hacia todas las víctimas de violencia, pasadas y presentes".

Además, también ha asegurado que las participantes en la marcha protestaron contra los "recortes" en los presupuestos de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, en "solidaridad" con las trabajadoras de los espacios de igualdad.

5.000 PERSONAS EN MADRID

Este año, en el caso de la marcha convocada por el Foro de Madrid y el Movimiento Feminista de Madrid, que partió a las 19:00 horas desde Gran Vía, congregó a 2.000 personas según Delegación del Gobierno y 5.000 según las convocantes. A esta marcha acudió la ministra de Igualdad, Ana Redondo, así como representantes del PSOE y el PP.

Mientras, Comisión 8M partió desde Atocha y aglutinó a 3.000 personas, según Delegación del Gobierno, y entre 8.000 y 10.000 según las organizadoras. A la misma acudieron representantes de Sumar y Podemos y Redondo, que decidió asistir a las dos manifestaciones.