Mujeres Juristas animan a denunciar para que casos como el de Errejón no queden solo en "reproche social"

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Mujeres Juristas Themis ha animado a las mujeres que sean víctimas de agresiones sexuales a que denuncien ante la Policía para que casos como el del exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón, no queden solo en un "reproche social" sino que también tengan un "reproche penal".

"Es el mismo supuesto que teníamos cuando Rubiales, lo sabemos, lo vemos, pero hay que denunciar para que se actúe, si no, no hay nada que hacer, sí, el reproche social lo va a tener pero no el reproche penal y esta es una conducta que tiene que tener reproche penal porque es constitutivo de delito, presuntamente", ha subrayado, en declaraciones a Europa Press, la presidenta de la Asociación Mujeres Juristas Themis, Rosa Gil López.

En todo caso, comprende que las víctimas aleguen "miedo" para no denunciar porque, según ha lamentado Gil, muchas veces se "pone en entredicho" y se "analiza la vida" de la víctima, algo que ha tachado de "terrible" porque puede repercutir "en la vida personal y profesional" de la denunciante.

"Es terrible, pero es así, la situación de las víctimas es muy dura, porque siempre tienes la duda: '¿Me van a creer?'. Pues sí, hay que creerlas y estar con ellas hasta el final", ha remarcado.

Por ello, Gil ha insistido en que "hay que denunciar, sea quien sea el agresor" y ha recordado a las víctimas que "tienen el apoyo de todo el feminismo, de todas las asociaciones y de muchísima parte de la sociedad".

HASTA 5 AÑOS DE PRISIÓN

El exdiputado y exportavoz de Sumar Íñigo Errejón, denunciado por una presunta agresión sexual a la actriz Elisa Mouliaá, sería juzgado con respecto al Código Penal que estaba vigente en el momento en que sucedieron los hechos, antes de la reforma por la Ley del 'solo sí es sí', y podría ser castigado con entre 1 y 5 años de prisión, según ha indicado Gil, en base a los hechos descritos en la denuncia.

En concreto, el artículo 178 del Código Penal vigente en 2021, cuando se habrían producido los hechos denunciados, establece que "el que atentare contra la libertad sexual de otra persona, utilizando violencia o intimidación, será castigado como responsable de agresión sexual con la pena de prisión de uno a cinco años".

De acuerdo con la denuncia de la actriz, a la que ha tenido acceso Europa Press, los hechos sucedieron entre finales de 2021 y principios de 2022, en el domicilio de un amigo, que celebraba una fiesta. En el piso, la denunciante describe que el exportavoz parlamentario, la agarró fuerte del brazo y la introdujo en una habitación, cerrando el pestillo y empezando a besarla y tocarla en sus zonas íntimas.

También describe que le quitó el sujetador, le profirió frases "lascivas" del tipo "cómo me pones", la empujó sobre la cama y se sacó su miembro viril, unos hechos que, al implicar violencia, serían por tanto considerados una agresión sexual, según precisa la jurista citando el Código Penal de entonces.

En caso de haber sido tocamientos sin violencia, sería juzgado como abuso y no como agresión sexual, conforme al Código Penal vigente antes de la reforma, aunque si los hechos hubieran ocurrido estando ya en vigor la Ley del 'solo sí es sí', en ese caso, dichos tocamientos también habrían sido juzgados como agresión.

En concreto, tras la reforma del Código Penal se establece que "será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, como responsable de agresión sexual, el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento".

Además, aumenta las penas para los casos en que la agresión se hubiera cometido "empleando violencia o intimidación o sobre una víctima que tenga anulada por cualquier causa su voluntad", en los que el responsable será castigado con la pena de uno a cinco años de prisión.