Niñas de Europa, África y América Latina entregarán en enero en la ONU 80.000 firmas por la erradicación de la violencia

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Niñas de diversos países de Europa, África y América Latina harán entrega de al menos 80.000 firmas recogidas por la ONG jesuita Entreculturas para pedir la erradicación de la violencia contra las niñas, ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en una reunión en Ginebra que se celebrará el próximo mes de enero.

Con motivo del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra este 25 de noviembre, la ONG Entreculturas ha relanzado su recogida de firmas, puesta en marcha en el marco de su campaña 'La LUZ de las Niñas', que llevan más de seis años impulsando y con la que han acompañado a más de 70.000 niñas en 20 países de África y América Latina desde 2012.

Según ha advertido la ONG, "durante mucho tiempo" la violencia contra las mujeres y las niñas "ha pasado desapercibida en todo el mundo". Sin embargo, ha precisado que, desde principios de siglo "la ciudadanía y las entidades sociales han impulsado un cambio de paradigma que, poco a poco y a distintos ritmos, ha ido calando en la mayoría de gobiernos".

Esta movilización de gran parte de la comunidad internacional, según Entreculturas, ha permitido obtener cifras globales que demuestran la magnitud de la violencia a la que se enfrentan las mujeres y las niñas. Según señala, citando datos de Naciones Unidas, cada 10 minutos una mujer es asesinada por su pareja o un familiar, o una de cada tres (746 millones) mujeres ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida.

Además, la ONG precisa que 240 millones de niñas y adolescentes han sufrido en todo el mundo alguna forma de violencia a lo largo de su vida, ya sea física, sexual o a través del matrimonio forzado y la mutilación genital. Para que su voz sea escuchada, Entreculturas ha recogido en el libro 'Te voy a contar mi historia', testimonios reales de niñas de entre 10 y 15 años de Etiopía, Kenia y Sudán del Sur.

Salma, una niña somalí de 11 años narra el temor que le produce ir a por leña sola: "Lo que más miedo me da en este mundo es que me ataquen, me agredan o me rapten, pero mi tío no lo entiende y sigue obligándome a ir sola al bosque a recoger leña", explica.

"Hemos querido prestar nuestra voz, capacidad y posición para que las propias niñas y mujeres cuenten estas realidades y así denunciar, con más fuerza si cabe, que la violencia contra nosotras es todavía real y palpable", ha afirmado la responsable de comunicación de la campaña La LUZ de las NIÑAS, Laura Lora.