PACMA pide que las residencias de ancianos permitan convivir con animales: "No deberían separarlos en sus últimos años". - PACMA

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

PACMA ha pedido que la totalidad de residencias de ancianos en España permitan la convivencia con animales y que las administraciones establezcan una normativa "clara y uniforme" que garantice este derecho, que se habiliten recursos y asistencia para aquellos mayores que necesiten ayuda en el cuidado de sus animales para que no se vean obligados a abandonarlos o a buscar soluciones precarias.

👴Para muchas personas mayores, como Javier, un perro es su única y mejor compañía, pero cuando van a una residencia no pueden llevar a su compañero peludo.



🐶Desde PACMA insistimos en la necesidad de que las personas con animales puedan ir a sus residencias con sus animales. pic.twitter.com/xxlbvwxaEY — PACMA (@PartidoPACMA) February 18, 2025

Desde el partido animalista consideran que ninguna persona mayor debería verse obligada a separarse de su animal al ingresar en una residencia, siempre que pueda garantizar su cuidado. "Nadie debería ser separado de su compañero en sus últimos años", han insistido.

La formación ha lanzado esta reclamación a raíz del caso de Javier, un anciano cuyo testimonio han distribuido por redes sociales. El hombre no tiene familia que le ayude con su golden retriever y se ha visto obligado a mantenerlo en una casa de acogida ya que, según PACMA, la residencia donde vive no le permite tenerlo consigo. De hecho, antes de encontrarle un hogar temporal no tuvo más remedio que dejar a su perro en una casa okupada durante las noches. Allí, él acudía cada día a alimentarlo y a sacarlo a pasear.

La portavoz nacional de PACMA, Yolanda Morales, ha recordado que Javier ha afirmado en varias ocasiones que su "único nexo con la vida". "Para muchas de estas personas, su compañero animal es su única familia, su apoyo emocional y su motivo de compañía y felicidad. La separación forzosa en estos casos es innecesariamente cruel y evitable, y debe considerarse un problema de derechos fundamentales", ha lamentado.