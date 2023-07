Pam critica que se ha hablado "mucho" de la Ley del 'solo sí es sí' y "nada" de la inversión de Igualdad en conciliación

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, ha criticado que se haya hablado "mucho" de la Ley Sí es Sí y "nada" de lo que ha invertido Igualdad en conciliación, durante su intervención en la clausura del curso 'Desarmando la masculinidad: implicación de los hombres en los cuidados como estrategia de prevención de violencias', en los Cursos de Verano de El Escorial.

"Nadie sabe que todos los campamentos de verano, las escuelitas de por la mañana, las actividades extraescolares de por la tarde y tantas otras actividades que permiten la conciliación de tantas familias, son una propuesta de este Gobierno a través del Ministerio de Igualdad para intentar cerrar la brecha de los cuidados", ha señalado.

En este sentido, ha explicado que esta brecha es el elemento donde las mujeres y los hombres "siguen siendo más desiguales" y por lo tanto, donde las mujeres "tienen menos libertad".

"Mientras no cerremos esa brecha en los cuidados, los hombres van a seguir teniendo una posición de poder mucho más dura que la que podrían tener si nos lo repartieramos de una manera diferente. Esto, por supuesto, se traduce también en distintas formas de violencia", ha afirmado.

En este sentido, ha destacado que esta cuestión la reivindica el feminismo. "A veces tiene que ser confrontación, denuncia y reivindicación, pero también a veces tiene que ser seducción, diálogo y consenso. Creo que las mujeres y los hombres no nos podemos permitir perder ninguna de las dos almas y eso tiene que convivir, pero sobre todo, el feminismo es un proyecto para todos", ha asegurado.

FEMINISMO, EL NUEVO SOCIALISMO

Asimismo, ha indicado que "le gusta pensar" que el feminismo "es una suerte de nuevo socialismo que sirve para pensar cómo ordenar la sociedad desde abajo hacia arriba de una manera diferente".

"Es una tarea que no puede desaparecer de nuestros gobiernos, que no puede desaparecer de nuestras sociedades y que más que nunca tenemos que reivindicar. Y sí, yo también creo que el feminismo tiene que hacer políticas para hombres y sí, creo que no pasa nada porque se diga como sea, porque creo que es un problema al que tenemos que hacerle frente".

En todo caso, no cree que las sufragistas consiguieran su derecho al voto haciendo menos ruido. "Es fuerte que a día de hoy se sigan quemando brujas en las hogeras por hacer ruido. Pero bueno, razón de más para seguir haciendo el feminismo y para que este debate no se cierre, se tenga que dar donde se tenga que dar, ojalá con un Ministerio de Igualdad en la próxima legislatura, la ocupe quien la ocupe, pero que se siga ocupando de que nuestra sociedad sea mucho más igualitaria, porque este sigue siendo el gran problema que tenemos hoy en día", ha concluido.