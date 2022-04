Patronales de Dependencia ven "normal" no quitar las mascarillas en las residencias porque "sigue habiendo peligro"

MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sector de las residencias de mayores se encuentra a la espera de conocer este martes el contenido del Real Decreto que aprobará el Consejo de Ministros por el que el uso de mascarillas dejará de ser obligatorio en espacios interiores a partir del miércoles, aunque ven "normal" no quitarla en residencias porque "sigue habiendo peligro".

"Mañana es el último día de mascarillas en los interiores, menos para las residencias geriátricas y hospitales, esto es un paso a intentar la normalidad después de más de dos años durísimos de pandemia. Pero, en el caso de las residencias, consideramos que es normal no quitar las mascarillas porque sigue habiendo peligro, porque la inmunidad de las personas mayores a las que cuidamos dura muy poco", ha explicado a Europa Press la presidenta del Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAPs), Cinta Pascual.

En este sentido, pide que se vacune a los mayores de las residencias con una cuarta dosis. Además, lamenta que "después de tanto tiempo y de ver que las residencias no pueden "ir al mismo tiempo" que las medidas de la ciudadanía en general, "aún no haya nada que las diferencie a nivel de sobrecostos covid ya consolidados en la mayoría de residencias de España".

Asimismo, el secretario general de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), Jesús Cubero, presume que en residencias, la mascarilla "se mantendrá para todo el mundo, residentes, trabajadores y visitantes", al menos durante "un par de meses" más.

"No está de más mantener ese uso dentro de nuestro ámbito, las familias lo ven pertinente, y los trabajadores, no pasa nada por que vayamos todavía un pasito por detrás hasta ver si hay algún incremento y ver la trayectoria que sigue en el resto de la sociedad", ha señalado Cubero en declaraciones a Europa Press.

En todo caso, ha precisado que están "a la espera" de leer el decreto este martes y ha pedido a los familiares y conocidos que vayan a realizar visitas a los mayores en residencias que mantengan aún la prudencia, aunque cree que ellos son "los primeros concienciados".

A su juicio, gracias a la vacunación, las residencias se han convertido en "los sitios más seguros" pero insiste en que este virus no es "ninguna broma" y deben seguir "tomando medidas".

Por otro lado, según señalan fuentes del Ministerio de Sanidad a Europa Press, la ministra Carolina Darias dijo en rueda de prensa que los residentes de estos centros no la llevarán al considerarse el centro su lugar de residencia.

En este sentido, desde la Federación Empresarial de la Dependencia (FED) suponen que a partir del miércoles, la mascarilla dejará de ser obligatoria para los mayores que residen en estos centros, aunque dicen no haber recibido noticias oficiales sobre las nuevas medidas anti-Covid que se aprobarán este martes en Consejo de Ministros.

"Damos por hecho que las residencias de mayores tendremos que mantener mascarillas para los trabajadores y las visitas, no así para los residentes que se les liberará de esa obligación también en espacios cerrados", ha indicado a Europa Press el presidente de la FED, Ignacio Fernández-Cid.

El presidente de la FED recuerda que el último documento que recibieron al respecto es del Ministerio de Sanidad del 23 de marzo de 2022 y, en el mismo, "siguen haciendo diferencias muy restrictivas con respecto a los centros de mayores".

"Un solo caso positivo entre los residentes o tres en trabajadores se considera brote al ser ámbitos vulnerables. Tenemos que seguir informando diariamente de la situación Covid del centro en la plataforma correspondiente a cada comunidad autónoma a pesar de que el Ministerio de Sanidad reporta datos dos días a la semana", ha detallado.

También ha añadido que en la última guía se les indica "que no hay limitación para las visitas y las salidas de los residentes no positivos o que son contactos estrechos", pero les "obliga a no superar el aforo de los espacios"; y se mantiene "el registro de salidas y visitas con firma con compromiso de no ser positivo y no tener síntomas Covid-19".