Patxi López dice que el PP lleva "decenios de retraso" en conciliación y Pilar Alegría reclama "seriedad y coherencia"

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha señalado este martes que el PP lleva "decenios de retraso" en conciliación, y ha criticado su "actitud" e "hipocresía" en esta materia, mientras que la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha reclamado "seriedad y coherencia" a los 'populares' antes de hablar de estas cuestiones.

"No nos van a engañar. Ahora se ponen la bandera de son los campeones del mundo de la conciliación. Pues llevan decenios de retraso. No critico la ley, porque efectivamente no la conozco. Critico la actitud y la hipocresía del Partido Popular, que ahora quiere aparecer, que tiene ideas, pero es que no aciertan ni una", ha asegurado López en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados en referencia a la Ley de Conciliación propuesta por el PP.

En este sentido, ha criticado la posición que ha dicho que han tenido siempre los 'populares' en materia de conciliación. "Porque no hay disfraz que oculte que ha hecho el Partido Popular en este país por la conciliación o por los derechos y la igualdad de las mujeres en todo este tiempo", ha destacado.

En este sentido, ha pedido al PP que se actualice y ha añadido que hay que hablar de conciliación, "pero sobre todo hay que hablar de corresponsabilidad, que es lo fundamental". "Debieran actualizarse, pero claro, es que el Partido Popular lleva anclado en el 2017 mucho tiempo, porque desde entonces no han hecho un solo congreso, ni una sola convención para debatir sobre ideas y sobre propuestas para este país", ha subrayado.

También ha afeado a los 'populares' que hayan votado en contra de las políticas de conciliación y de haberlas llevado, además, al Tribunal Constitucional. "Después, el Partido Popular ha votado en contra de todas y cada una de las leyes que han permitido el avance", ha añadido.

Asimismo, ha denunciado que hace unos días el PP ha devuelto 112 millones que hubieran creado 12.000 plazas para niños en la educación de 0 a 3 años. "¿Eso no era conciliar? Bueno, pues las devolvieron porque, claro, como eran para el sistema público. El PP ahora ha devuelto 550.000 euros de Ibiza, con los que había que haber construido el centro de protección de las mujeres víctimas de violencia sexual. Y tampoco lo han construido, y los han devuelto. Y eso no servía para mejorar la condición de las mujeres", ha recalcado.

Finalmente, López ha precisado que la conciliación y la corresponsabilidad se hace "creando y ayudando a los comedores escolares, a las actividades extraescolares, todo eso que ellos recortan en sus gobiernos autonómicos".

Por su parte, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha reclamado al Partido Popular "seriedad y coherencia" antes de hablar de conciliación.

"Antes de hablar de conciliación primero necesitamos seriedad, rigor, si me permiten, y coherencia, porque de lo que dicen a lo que hacen claramente hay un trecho", ha señalado este martes Alegría al ser preguntada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros por la Ley de Conciliación que plantea el PP.

La ministra ha asegurado no saber "muy bien" lo que está planteando la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo con su Ley de Conciliación. "No sabemos si lo que están queriendo trasladar es que se concentren las horas en menos días de la semana o, sin embargo, lo que quieren es trabajar más horas durante menos días, con lo cual yo creo que lo primero que tienen que hacer es aclararse para después poder opinar", ha sentenciado.

ES "UNA NUEVA IMPROVISACIÓN" DEL PP

Para la portavoz del Ejecutivo, esta nueva propuesta es "una nueva improvisación" del PP. "Más que nada porque a la hora de hablar de conciliación lo primero que hay que hacer es conciliar lo que propones con las políticas y las decisiones políticas que luego aplicas", ha dicho.

Así, ha recordado que en el año 2019 el PP "votó en contra" de igualar y equiparar los permisos de maternidad y paternidad en 16 semanas: "El Partido Popular no sólo votó en contra de ese aumento de permiso de paternidad a 16 semanas, sino que llevó ese recurso al Tribunal Constitucional".

También ha recordado que en el año 2021 el PP votó en contra del "complemento en las pensiones para reducir la brecha de género". "Hay 820.000 pensionistas que cobran ese complemento, el 90% son mujeres y el Partido Popular votó en contra. Estamos hablando de mujeres que generalmente por el nacimiento y el cuidado de hijos han tenido alguna repercusión negativa en la propia promoción de su vida profesional y el Partido Popular votó en contra de este complemento", ha recriminado.

Igualmente, Alegría ha criticado que a principios de 2024 el PP "ha votado en contra también de la extensión de los 28 días de permiso para las mujeres, además de su posición contraria a ir avanzando hacia esas 37 horas y media de jornada laboral".

Por último, la ministra ha reprochado a los populares que hayan rechazado en Andalucía "poner en marcha 12.000 nuevas plazas públicas y gratuitas" de Educación Infantil. "Si hay una política fundamental para hacer factible posible esa conciliación personal-laboral es la educación", ha zanjado.