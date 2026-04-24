Pensionistas avisan de un debate "manipulador" sobre el sistema de pensiones que "busca enfrentar a jóvenes y mayores"

Archivo - Un hombre mayor pasea apoyándose en un bastón en Madrid. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha mostrado su rechazo a las "visiones catastrofistas" que auguran una quiebra del sistema público de pensiones y ha advertido de que el sistema está siendo objeto de un debate "falso y manipulador" que "busca enfrentar a jóvenes y mayores".

Así lo ha indicado la Plataforma en un comunicado, tras la presentación reciente, en su Junta Directiva, de un análisis sobre los retos que afronta la Seguridad Social elaborado por el vicepresidente de Economistas Frente a la Crisis, Antonio González.

Los datos recopilados por González destacan que la tasa de dependencia (proporción del número de personas pensionistas respecto al número de personas trabajadoras) se doblará en las próximas décadas debido al fuerte incremento de la población mayor de 65 años.

Si bien, apunta que aproximadamente las tres cuartas partes del incremento de la población mayor hasta 2050 se deben "exclusivamente" a la jubilación de la generación del 'baby boom', por lo que asegura que se trata de "un fenómeno temporal y transitorio".

Así, señala que, a diferencia de lo que sugieren las tesis de la quiebra, "a partir de 2050 la tasa de dependencia dejará de aumentar de forma brusca e incluso tenderá a bajar a medida que desaparezca el efecto de dicha generación".

Por ello, la PMP afirma que "la sostenibilidad no depende de recortes, sino de decisiones racionales" para mantener las tasas de población en edad de trabajar y asegurar el crecimiento del PIB, el empleo y la productividad.

Por otro lado, la PMP denuncia "la gran mentira del déficit de la Seguridad social", que, según González, está basada en "trampas contables", ya que dice que se están computando como déficit gastos que corresponden legalmente al Estado (prestaciones no contributivas) y se presentan como deudas lo que son transferencias legales que el Estado sustituyó injustamente por préstamos.

González también señala que existen recursos suficientes mediante las medidas ya adoptadas, como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), el fondo de reserva y el destope de las bases de cotización.

Asimismo, la PMP y González tildan de "catastrofistas e irreales" las proyecciones del 'Ageing Report 2024' de la Comisión Europea, "que asumen una caída del empleo durante 23 años consecutivos". Este escenario, según la plataforma, se basa en el "supuesto absurdo" de congelar los flujos migratorios en 200.000 personas anuales a partir de 2027.

Igualmente, la Plataforma considera "intolerable" el uso de conceptos como que "las pensiones son una estafa a los jóvenes". A este respecto, el documento de González afirma que la brecha de rentas no es culpa de las pensiones, sino que el empeoramiento de las rentas juveniles se debe al desempleo y la austeridad salarial derivados de la crisis financiera de 2008-2014.

Además, el análisis destaca que los jóvenes "son los más beneficiados" por la última reforma de las pensiones que "hace que sea la generación que se jubila ahora la que sostenga sus propias pensiones con mayores aportaciones y la creación de un fondo de reserva".

Finalmente, la PMP subraya que "el verdadero conflicto no es entre generaciones" sino entre "el 1% de la población con ingresos más altos y las grandes empresas que pagan pocos impuestos, frente al resto de la sociedad que sufre una recaudación insuficiente para mantener servicios públicos de calidad".