Crecen un 584% las solicitudes de información por el testamento solidario en España en cinco años, según un estudio

Archivo - Una persona haciendo testamento solidario. - HAZTESTAMENTOSOLIDARIO - Archivo

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las solicitudes de información por el testamento solidario han crecido un 584% --de 1.282 a 8.766 personas interesadas-- en España en cinco años.

Así se desprende del último Informe Anual 'Testamentos con Impacto', de la plataforma HazTestamentoSolidario.org, integrada por 28 organizaciones, que señala que "esta progresión confirma que el testamento solidario se ha consolidado como una fórmula de colaboración ágil, llena de significado y cada vez más presente en la conversación social".

Las ONG de la plataforma recibieron en 2025 49 millones de euros procedentes de testamentos solidarios, una cifra que, según ha relevado, les permitirá impulsar o incrementar proyectos de salud, investigación científica, infancia, ayuda humanitaria, derechos humanos, personas refugiadas, medio ambiente y protección animal.

De los testamentos recibidos en 2025 por las entidades no lucrativas, el 66% correspondían a mujeres, en su mayoría solteras y viudas procedentes de Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Andalucía y País Vasco. Sabemos, por las personas que anuncian haber hecho un testamento solidario a las organizaciones presentes en la plataforma, que la edad más habitual para realizarlo es la década de los 60-69 años seguida de la franja de 50-59 años.

Por volumen de testamentos solidarios recibidos en 2025, las comunidades de donde procedían las personas solidarias fueron: Cataluña (80), Comunidad Valenciana (48), Madrid (45), Andalucía (40), País Vasco (38). A nivel provincial, destacan Barcelona, Madrid, Valencia, Girona y Guipúzcoa.

El informe también revela que los testamentos solidarios recibidos por las organizaciones de la plataforma han crecido un 46% en los últimos cinco años, "una progresión que confirma que esta opción ha dejado de ser un gesto puntual para convertirse en una decisión meditada de cada vez más personas, de forma individual o junto a sus familias".

"Los datos muestran que el testamento solidario está ganando espacio en la conversación social. Son muchas las personas que, tras conocer esta opción y encontrarse en una situación de soledad o falta de allegados cercanos, se plantean qué va a pasar con sus bienes. Y qué mejor acto de vida que convertirlos en mejorar la sociedad y la situación de personas que lo necesitan", explica la portavoz de Haz Testamento Solidario, Leyre Ayastuy.

Desde la plataforma destacan que el auge responde tanto al mayor conocimiento de esta modalidad como a un cambio cultural. "Ya no es solo una intención o una consulta puntual, sino una decisión real que cada vez más personas incorporan a su planificación vital, incluso aquellas que, teniendo descendientes o familiares cercanos, creen que su solidaridad también es un bien que heredar por los suyos y la sociedad", aseguran.

A juicio de la plataforma, también responde a los cambios sociodemográficos que atraviesa España. "La consolidación de nuevos modelos de familia, el aumento de los hogares unipersonales y la creciente soledad están llevando a muchas personas a replantearse qué hacer con su patrimonio cuando no existen herederos directos o cuando quieren prolongar, más allá de la vida, su compromiso con causas de gran impacto en la sociedad y la vida de las personas más vulnerables", subraya.

Finalmente, recalca que realizar un testamento solidario no requiere disponer de "una gran fortuna", sino que se puede donar una cantidad concreta, un porcentaje de la herencia o bienes determinados, y esta decisión es compatible con los herederos legales. Además, recuerda que las ONG están exentas del impuesto de sucesiones, por lo que el 100% del legado se destina íntegramente a la causa social elegida.