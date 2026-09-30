Personas mayores lanzan una campaña que llama a "revisar los significados y estereotipos" asociados a la vejez

Archivo - Dos señores mayores esperan con sus maletas en una calle de Madrid, a 28 de agosto de 2024, en Madrid (España). - JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Estatal de Mayores Activos (Confemac) pone en marcha una campaña una nueva campaña de sensibilización en la que llama a "revisar los significados y estereotipos que la sociedad ha ido asociando a la vejez".

Con motivo del 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores, la entidad invita a revisar los "estigmas y prejuicios que todavía acompañan al hecho de cumplir años" en una iniciativa financiada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Según la organización, la Real Academia Española (RAE) define palabras como 'viejo' o 'vieja' como una persona de "avanzada edad". Sin embargo, Confemac ha denunciado que, "en el día a día, se utiliza para referirse de forma negativa a las personas mayores, con connotaciones relacionadas con la pérdida, el deterioro, la pasividad o la falta de capacidad".

En este contexto, la pieza central de la campaña es un vídeo que apunta que existen objetos cuyo valor no disminuye con los años, sino que el paso del tiempo puede hacerlos más apreciados por su historia y lo que representan.

A partir de esta idea, la campaña traslada la reflexión a las personas y plantea "por qué el paso de los años continúa asociándose, en demasiadas ocasiones, a una pérdida de valor", ha detallado.

La campaña recuerda que "cumplir años no reduce el valor de una persona ni debe afectar al reconocimiento de su dignidad, su autonomía, su capacidad para tomar decisiones o el ejercicio de sus derechos".

La iniciativa se completa con un nuevo episodio del podcast 'Más Vidas Para Tu Vida', protagonizado por la escritora y gerontóloga Anna Freixas, autora de 'Yo, vieja'. Durante la conversación, Freixas reflexiona sobre el significado de envejecer en la sociedad actual, el rechazo que todavía provoca reconocerse como viejo o vieja y la influencia que tienen el lenguaje y los estereotipos en la forma en que se percibe esta etapa de la vida.

"Cambiar esta mirada supone reconocer que las personas mayores no constituyen un grupo homogéneo y que la edad, por sí sola, no determina las capacidades, los intereses, las aspiraciones ni la forma de vivir de una persona", ha concluido.