Los manifestantes regresan desde el Congreso a Sol tras el 'no' a los decretos: "Sus beneficios, nuestra miseria"

Cientos de personas durante una protesta frente al Congreso de los Diputados, a 2 de octubre de 2026, en Madrid (España).- Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Los manifestantes congregados ante el Congreso de los Diputados durante toda la mañana de este viernes mientras se debatían los decretos sobre vivienda han decidido encaminarse de nuevo hacia la Puerta del Sol tras el 'no' del hemiciclo al primero de ellos: "Sus beneficios, nuestra miseria", han gritado antes de dar media vuelta, al tiempo que coreaban "vergüenza".

Cientos de manifestantes han reclamado ante el Congreso de los Diputados la huelga general después conocer que no saldrán adelante los dos reales decretos de vivienda aprobados el martes por el Gobierno.

Durante la votación, los manifestantes se han sentado en silencio absoluto mientras veían y escuchaban en sus teléfonos a cada diputado votar en voz alta el texto.

Al terminar la votación, han arrancado los abucheos y algunos han llorado mientras aseguraban con cánticos que "la lucha está en la calle, no en los ministerios".

"Necesitamos la expropiación de todas las casas que son de los fondos buitre", ha añadido Carlos, portavoz del movimiento juvenil Contracorriente, en declaraciones a Europa Press.

Posteriormente, cientos de personas, en su mayoría estudiantes, han bajado por la carrera de San Jerónimo desde el Congreso hasta la acampada en Sol, donde han exigido de nuevo la huelga general entre gritos, sacudiendo llaves y alzando pancartas.

"No nos van a engañar, vamos a seguir peleando y con esa fuerza y esa rabia que tenemos todas, a la huelga general", han reiterado desde el movimiento.