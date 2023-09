Podemos atribuye la rebaja de pena a un miembro de 'La Manada' a la "reacción machista" que generan avances feministas

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz estatal de Podemos Javier Sánchez Serna ha atribuido este jueves la rebaja de condena a uno de los miembros de 'La Manada' a la "reacción machista que generan en determinados sectores del Poder Judicial los avances feministas en esta legislatura".

Así lo ha manifestado en rueda de prensa en el Congreso, donde ha afirmado que esta decisión, que es "absolutamente incomprensible", se ha tomado "a pesar de reconocer en el propio auto que conforme a la legislación actual se podía mantener la condena, que ya había, esa condena de 15 años".

"Estamos ante una sentencia tomada por dos jueces que no responde a ningún criterio objetivo, que no responde a la jurisprudencia y que solo se entiende por la reacción machista que genera en determinados sectores del Poder Judicial los avances feministas en esta legislatura. Dicho de otro modo, nuestro país, nuestra sociedad, de forma muy mayoritaria, ya sabe que un beso no consentido no es aceptable, sabe que tocarle el culo a una mujer por la calle es violencia sexual, pero hay algunos que todavía siguen poniéndolo en duda", ha declarado.

A su juicio, "por suerte, cada vez hay menos hombres como Rubiales y también hay cada vez menos Rubiales con toga en los juzgados, pero alguno queda, lamentablemente". Así, ha asegurado que desde Podemos van a seguir trabajando para que "esos avances feministas, que hoy ya son un consenso social, también tengan una expresión institucional y una expresión en la judicatura".

"Queremos instituciones y queremos una justicia a la altura de la sociedad feminista que ya es España. Y, de hecho, es especialmente llamativo que la única magistrada con formación en violencia de género, que formaba parte del tribunal, sea precisamente la que ha suscrito un voto particular donde argumenta por qué se debía haber desestimado la petición de rebaja del condenado", ha concluido.