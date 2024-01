Podemos, Junts, PNV y Bildu piden a Redondo el cese de la directora del Instituto de las Mujeres por "transfobia"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo (i) y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra (d), conversan durante la Comisión de Igualdad, en el Congreso de los Diputados. - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Unidas Podemos, Junts per Catalunya, PNV y EH Bildu han pedido a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, el cese de la directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, por sus "posiciones muy hostiles" contra las personas trans y sus mensajes en redes sociales que tachan de "transfobia".

Así lo ha pedido la diputada de Unidas Podemos y exministra de Derechos Sociales Ione Belarra, que ha leído algunos de los tuits que ha escrito Isabel García como: 'La ley trans no es una buena ley. Puro delirio queer' o 'las mujeres trans no existen'. "Estos tuits no son una opinión, esto es discurso de odio, es transfobia", ha denunciado Belarra, este jueves durante la Comisión de Igualdad en el Congreso de los Diputados, en la que ha comparecido Redondo.

Además, le ha preguntado si cree que las personas del colectivo LGTBI se sienten "seguras" en España sabiendo que "una de las principales responsables del Ministerio de Igualdad, que debería ser quien más las proteja" ha escrito estos mensajes.

"A nosotras nos parece que no. Una persona que ha escrito esto alguna vez en su vida no puede estar ejerciendo una responsabilidad pública de estas características y le pido que la cese, que la cese inmediatamente. Porque cada día que esta persona permanece en su puesto se está validando el discurso de odio, se está validando la transfobia por su parte y también por parte del presidente del Gobierno", ha advertido Belarra.

En esta misma línea, la diputada de EH Bildu, Isabel Pozueta, ha pedido a la ministra de Igualdad "revertir" el nombramiento de Isabel García que "ha mantenido siempre posiciones muy hostiles, como se ha comentado, con las organizaciones trans". "Pensamos que este nombramiento es incoherente", ha subrayado, mostrando su apoyo al colectivo LGTBI.

Por su parte, la diputada del PNV Maribel Vaquero también se ha hecho eco de la "preocupación" del colectivo LGTBI por este nombramiento y ha apuntado que "no es aceptable" y que "tampoco parece suficiente que la directora diga que lamenta sus comentarios personales".

"No parece razonable pensar que el gobierno español esté suficientemente comprometido con el desarrollo de esta ley cuando uno de sus cargos más importantes, ni más ni menos que la directora del Instituto de las Mujeres, es una persona que haya realizado declaraciones contra la ley trans", ha insistido.

Asimismo, la diputada de Junts Pilar Calvo ha dicho que "es triste que esta persona esté a la cabeza de este instituto, una persona que dice que las mujeres trans no existen". "Por lo tanto, le pregunto: ¿Qué piensa hacer con la directora del Instituto de la Mujer? Esperamos una decisión por su parte, una muestra de respeto hacia las personas de este colectivo", ha remarcado.

Igualmente, desde Esquerra Republicana, la diputada Pilar Vallugera ha pedido la presencia de Isabel García para que "explique si cree o no que debe pedir disculpas por sus declaraciones y sus tuits y si piensa sacar adelante el Instituto con esta mirada ideológica o si es que tenía un mal momento y se compromete a no realizar discursos de odio contra las personas trans".

REDONDO PIDE "CONFIANZA"

Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha pedido "una apuesta", "confianza" a los diferentes partidos políticos y ha asegurado que su equipo de Gobierno está "firmemente comprometido con el avance en derechos, firmemente comprometido con el desarrollo de las leyes que han supuesto avances importantes y valientes en derechos". En esta línea, ha subrayado que quien no esté comprometido con esas líneas de gobierno, "no tiene cabida", tal y como hizo recientemente en una reunión con colectivos trans.

"Decidí tomar este nombramiento y hacer este nombramiento, desde luego, me guié por el currículum profesional, tanto en lo público como en lo privado, y por el currículum político y vital", ha asegurado.

En todo caso, ha precisado que es "consciente del "malestar", pero también ha recalcado que Isabel García se disculpó. "Ella hizo ese ejercicio de humildad y creo que es importante reconocerlo", ha afirmado.