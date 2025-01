Podemos reclama formación en género para jueces tras el interrogatorio de Mouliáa: "Parece que no han entendido nada"

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, ha reclamado este martes formación en género para los jueces tras el interrogatorio a la actriz Elisa Mouliáa, que declaró el pasado 16 de enero ante el juez que investiga al exdiputado de Sumar Íñigo Errejón por un presunto delito de agresión sexual.

Así, el diputado, preguntado por el interrogatorio, ha señalado en rueda de prensa en el Congreso que no ha visto las declaraciones de la denunciante ni del denunciado, pero sí un corte del trato del juez. "Del juicio que me pregunta, yo no he visto las declaraciones de la denunciante o del denunciado. Lo que sí he visto es un corte que creo que puso el diario 'Público' con el trato que el juez Adolfo Carretero dio a una denunciante que denunciaba una agresión sexual", ha explicado.

En este sentido, ha indicado que el vídeo "ya es suficientemente elocuente" para defender "la necesidad de una formación en género de muchos jueces, que parece que no han entendido nada en estos años". "Porque sin esa formación, sin esa sensibilidad de género, seguramente no haya una aplicación correcta de las leyes feministas que han ido saliendo estos años", ha subrayado.

Precisamente, la exministra de Igualdad, Irene Montero, destacó este lunes en un mensaje en la red social X que "sólo sí es sí significa que es él quien debe asegurarse de que hay consentimiento". "Sólo sí es sí significa que es él quien debe asegurarse de que hay consentimiento. Exigir a las mujeres resistencia expresa --asumiendo que solo hay agresión si hay violencia o intimidación-- es cultura de la violación y un prejuicio de la justicia patriarcal. No demos pasos atrás", aseguró la eurodiputada de Podemos.

Durante su declaración del pasado 16 de enero, a la que ha tenido acceso Europa Press, Mouliáa aseguró que Errejón actuó de forma "fría" y que si tardó en denunciar fue "por miedo". "El paró porque yo me zafé", aclaró.

La actriz respondió así a las preguntas del magistrado Adolfo Carretero, que cuestionó en numerosas ocasiones la versión ofrecida por Mouliaá de lo ocurrido la noche de septiembre de 2021, cuando presuntamente se produjeron los hechos.