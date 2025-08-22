PP pide la comparecencia en el Congreso de Saiz sobre migración y la de Redondo por el "machismo" en el PSOE y Gobierno

Archivo - La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz (i) y la ministra de Igualdad, Ana Redondo (d), durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en el Congreso ha registrado la solicitud de comparecencia de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, sobre la crisis migratoria y la de Igualdad, Ana Redondo, para abordar las medidas adoptadas "para acabar con el machismo imperante" en el PSOE y en el Gobierno.

Así lo ha anunciado este viernes la secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat, en rueda de prensa en Génova, donde ha señalado que los 'populares' han solicitado la comparecencia "urgente" sobre corrupción "para que el presidente del Gobierno rinda cuentas ante todos los españoles sobre la corrupción que afecta a su Gobierno, a su familia y a su partido".

Además, ha avanzado que los de Alberto Núñez Feijóo han registrado otras tres comparecencias, la de Saiz, Redondo y Montero. En el caso de la titular de la cartera de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el PP quiere que "dé cuenta de la emergencia migratoria" que vive España, "con especial incidencia en el sur y las Islas Baleares".

En cuanto a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, el PP pregunta sobre "las medidas que están adoptando para acabar con el machismo imperante, tanto en el Palacio de la Moncloa, con el caso Salazar, como en el conjunto de su Gobierno y su partido, con caso Koldo y Ábalos".

Por otro lado, también ha pedido la comparecencia de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero para tratar la quita de la deuda.

Estas peticiones se suman a las que han realizado previamente los 'populares', solicitando las comparecencias en un Pleno Extraordinario de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; la de Defensa, Margarita Robles; y el de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Ahora, será la Diputación Permanente del Congreso, el único órgano que permanece activo en los periodos no ordinarios de sesiones, quien debata y vote el próximo martes, día 26, la citación la de los ministros que ha solicitado el PP.