El proyecto INCLUDL Schools finaliza tras contribuir a fomentar una Europa inclusiva para todo el alumnado

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ha celebrado este martes en Madrid el cierre y presentación de resultados del proyecto ‘Promoting inclusive schools in Europe through Universal Design for Learning and Service-Learning’ (INCLUDL-Schools), durante la jornada ‘Evento Multiplicador INCLUDL Schools’.

El proyecto INCLUDL Schools es una iniciativa coordinada por COCEMFE que tiene como objetivo contribuir a fomentar una Europa inclusiva para todo el alumnado y se encuentra dentro del programa de la Unión Europea Erasmus+.

El proyecto, en vigor desde 2022 y que finaliza ahora, ha contado con la participación de siete entidades europeas, algunas de las cuales ha participado en este ‘Evento multiplicador INCLUDL Schools’.

El acto ha sido inaugurado por el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, quien ha destacado que el proyecto "representa un esfuerzo colectivo para transformar las escuelas y comunidades educativas en espacios donde los estudiantes puedan aprender y crecer en igualdad de condiciones".

"La inclusión no es solo un objetivo, sino un principio fundamental que debe guiar todas nuestras acciones y decisiones", ha añadido el presidente de COCEMFE, destacando que "la educación o es inclusiva, o no es educación".

El evento ha acogido también una ponencia marco con la participación de María Campo, de la Comisión Europea, y Jorge Bolaños, del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), en la que se ha analizado el papel del Año Europeo de las Competencias en el desarrollo y promoción de acciones y programas europeos como INCLUDL Schools, esenciales para el desarrollo de sociedades inclusivas.

INCLUDL Schools nace de la convicción de que implementar metodologías inclusivas, especialmente el Aprendizaje-Servicio (ApS) y el enfoque Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), es la mejor manera de garantizar la presencia, participación y resultados de aprendizaje para el alumnado.

Bajo esta premisa, el proyecto europeo ha diseñado una serie de herramientas que han sido presentadas por Beatriz Martínez, técnica de Proyectos e Innovación Social de COCEMFE, como es la guía de buenas prácticas para la inclusión, un documento que recoge resultados de la implementación de metodologías inclusivas en cuatro centros educativos de España, Letonia, Turquía, Polonia y Grecia.

Además, en el evento se ha presentado un recopilatorio de herramientas TIC de alto valor para la inclusión, con el fin de ofrecer recursos para que el profesorado y las escuelas impulsen la inclusión, así como una ’app’ amigable y fácil de usar que facilitará a los equipos docentes el diseño de propuestas didácticas inclusivas incluyendo los principios del DUA, puntos de control y actividades para generar metodologías de educación inclusiva.

El trabajo que se ha realizado en el proyecto de INCLUDL Schools, ha destacado Beatriz Martínez, es un ejemplo de buenas prácticas tanto en el proceso como en los resultados. "Gracias a la colaboración, a la cooperación y a la interdisciplinariedad y diversidad del equipo se han conseguido unos resultados que van más allá de lo planteado y que sirven de herramientas claves e inspiradoras para que cualquier centro educativo europeo implemente prácticas inclusivas que benefician a todo el alumnado, especialmente al alumnado con discapacidad", ha señalado.

Esta iniciativa va en consonancia con las actividades que lleva a cabo la Confederación para garantizar el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y destaca la importancia de garantizar una educación inclusiva, gratuita y de calidad es el primer paso para conseguir la plena inclusión y participación activa en la sociedad de las personas con discapacidad.