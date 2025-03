PSOE irá a la marcha de Comisión 8M con Redondo pero no a la del Movimiento Feminista, a la que también irá la ministra

Sumar y Podemos también acudirán a la manifestación de Comisión 8M y PP lo deja a título personal

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE acudirá este sábado 8 de marzo a la marcha de Comisión 8M en la capital, según han confirmado a Europa Press fuentes socialistas, pero no tiene previsto acudir a la del Movimiento Feminista de Madrid, mientras que la minsitra socialista de Igualdad, Ana Redondo, asistirá a ambas.

En este sentido, la titular de Igualdad ha afirmado este miércoles en el Desayuno Informativo organizado por Europa Press que tiene previsto acudir a las dos manifestaciones feministas que tendrán lugar en Madrid por el Día Internacional de la Mujer.

"No me siento mal recibida en ninguna de las asociaciones feministas, en absoluto", ha asegurado para añadir que "cuando uno va con honestidad y con capacidad de entender, no tiene por qué ser mal recibida".

Por su parte, Sumar y Podemos también acudirán a la manifestación de Comisión 8M en la capital. Esta marcha saldrá desde Atocha a las 12:00 horas la marcha convocada por Comisión 8M con el lema 'Feministas antirracistas, ¡a las calles! Nos va la vida en ello', que acabará en Plaza de España. Según han indicado las convocantes, se trata de una manifestación antirracista y por los derechos de "todas, todos y todes".

Mientras, el Movimiento Feminista de Madrid partirá a las 18:00 horas desde la Plaza de Cibeles y finalizará también en la Plaza de España, con el lema 'Mujeres en lucha contra el machismo global'. Según ha expuesto la organización, saldrá a la calle "para seguir defendiendo los derechos de las mujeres y continuar asegurando que el feminismo es abolicionista" y marcharán con la "extrema derecha" y la "izquierda cómplice".

El año pasado, unas 34.000 mujeres marcharon por las calles de Madrid en dos marchas convocadas por la Comisión 8M y el Movimiento Feminista de Madrid, según datos oficiales facilitados a Europa Press por la Delegación del Gobierno.

En 2024, el PSOE y los minsitros socialistas del Gobierno volvieron a alinearse con la marcha convocada en Madrid por la Comisión 8M, a la que acudieron siete ministras y Fernando Grande-Marlaska, así como la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Los socios de Gobierno también acudieron a la misma marcha pero, como ya es habitual, con su propia pancarta de Sumar, y dentro de esta formación, Más Madrid también se disgregó. A la marcha también acudió Podemos y la exministra Irene Montero con su propio lema.

Por su parte, el PP ha informado de que la formación deja a título personal de cada persona del partido acudir o no a las marchas y a cuál hacerlo.

MADRID, SEVILLA Y BALEARES ACOGEN ACTOS DE PARTIDOS POR EL 8M

En cuanto a los actos de partido, Sumar, Podemos y PP han convocado actos para conmemorar el Día de la Mujer en Madrid, Sevilla y Baleares. En concreto, Sumar celebrará este jueves en Madrid un evento feminista en contra de la ultraderecha bajo el lema 'Libres para decidir, libres para ser'. A este está previsto que acuda la vicepresidenta del Gobierno y ministra de trabajo, Yolanda Díaz; la Investigadora científica del Instituto de Filosofía del CSIC, Remedios Zafra; y la secretaria de Comunicación de Sumar, Elizabeth Duval.

"Todas ellas hablarán de los feminismos, una ola morada y gigante contra la ultraderecha. Tenemos que ser capaces de imaginar y crear otros mundos que rebosen esperanza, dignidad, libertad y alegría", apunta la formación en la convocatoria facilitada a los medios.

Mientras, Podemos ha convocado dos actos en vísperas del 8M, uno en Madrid el jueves y otro en Sevilla el viernes, en los que participarán Irene Montero, Ione Belarra e Isa Serra. Además, la secretaria política de los 'morados', Montero, también acudirá este miércoles a Bruselas a la inauguración del 'Foro Feminista 2025: vidas libres de violencia patriarcal', organizado por el Grupo de la Izquierda en el Parlamento Europeo 'The Left'.

Por parte del PP, el líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, participará en un acto en Baleares con trabajadoras autónomas, en el marco del 8M.

En lo que respecta al Gobierno, el Ministerio de Igualdad presentará este jueves en rueda de prensa la campaña institucional con motivo del 8M.